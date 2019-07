Die Gemeinde Rickenbach drückt in punkto Breitband aufs Gas. Am Dienstag, 16. Juli, soll der Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung über den Planungsstand umfassend informiert werden. „Das wird großen Raum einnehmen“, blickte Bürgermeister Dietmar Zäpernick in der Ratssitzung vergangenen Dienstag voraus, „dann geht‘s los, das volle Programm“. Zäpernick stellte klar: „Wir wollen das Breitband einlegen.“

Bezuschussung bis zu 90 Prozent

Der erste Schritt in diese Richtung ist die Beschaffung von Materialien wie Ortungsband, Mikrokabelrohrverbände und Kabelschutzrohre. Dafür gab der Gemeinderat nun grünes Licht. Kosten: rund 44 000 Euro brutto, wobei 90 Prozent bezuschusst werden.

Den Auftrag erteilte der Gemeinderat der Firma Muffenrohr. Die Rohre sollen im Zug der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Rickenbach zwischen den Abzweigungen Hottingen und Hütten verlegt werden. An der Ausschreibung beteiligte sich noch eine zweite Firma, doch deren Angebot konnte nicht berücksichtigt werden, da sie nicht alle benötigten Positionen angeboten hatte.

Kooperation mit Herrischried

Laut Bürgermeister Zäpernick gibt es bezüglich des Breitbandausbaus neue Förderrichtlinien. Möglich sei eine Förderung von 90 Prozent für die komplette Maßnahme. Schriftlich habe er zwar noch keine Zusage, „aber per E-Mail“, so Zäpernick. Die Gemeinde Rickenbach arbeitet mit der Gemeinde Herrischried beim Ausbau des schnellen Internets zusammen.

Zu diesem Zweck haben sie eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Breitbandversorgung getroffen. Mit der Erstellung des Masterplans ist Max Arzner beauftragt. In der Gemeinde Rickenbach soll die vom Landkreis Waldshut erstellte Backbone-Trasse (Hauptverbindung) von Bad Säckingen aus via Egg erfolgen, danach via Herrischried und Wehrhalden nach Todtmoos.

Im Kernort Rickenbach wird der Verkehr während drei Wochen in den Sommerferien komplett ausgebremst. Die Deckenerneuerung der Landesstraße L 152 macht in den ersten drei Ferienwochen zwischen dem 29. Juli und 18. August eine Vollsperrung nötig. Im Zuge dieser Maßnahme werden erste Arbeiten am örtlichen Breitbandnetz mit ausgeführt.