Rickenbach Imker ehren langjährige Mitglieder und werfen einen ersten Blick aufs Jubiläum

Der Imkerverein Verein Hotzenwald feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende Wilhelm Monzsko wirft berreits kurzen Blick auf die Vereinsgeschichte. Außerdem steht erneut die Satzungsänderung im Fokus.

Rickenbach (csi) Eine erneute Satzungsänderung beschäftigte die Versammelten bei der Frühjahrsversammlung des Imkervereins Hotzenwald. Die Vorbereitungen für ein Fest anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Vereins werden nun Fahrt aufnehmen. Zudem galt es, langjährige Mitglieder zu ehren.

Bereits im Februar diesen Jahres wurde eine Satzungsänderung beschlossen, um eine Eintragung ins Vereinsregister zu erreichen. Das Registergericht hatte die geänderte Satzung jedoch in zwei Punkten beanstandet. Zu einen sollte Sitz des Vereins der Wohnort des jeweiligen Vorsitzenden sein mit der Folge, dass sich der Vereinssitz bei Vorstandswechseln unter Umständen ändern würden. Entsprechend der Anregung des Registergerichtes wurde als Sitz des Vereins nun Rickenbach festgelegt. Das zweite Eintragungeshindernis betraf des Vorstand: Laut Satzung sollte der Vorstand aus sieben Mitgliedern bestehen. Nach dieser Regelung wären alle Vorstandsmitglieder – Vorsitzender, Stellvertreter, Schriftführer, Kassierer und die drei Beisitzer – berechtigt, den Verein nach außen zu vertreten, eine unzulässige Regelung. Das Registergericht hatte vorgeschlagen, als Vorstand im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches entweder nur den ersten Vorsitzenden oder den ersten und zweiten Vorsitzenden mit Einzelvertretungsbefugnis festzulegen. Die Versammelten entscheiden sich einhellig für die zweite Alternative.

Im Jahr 2020 jährt sich der Gründungstag des Imkervereins Hotzenwald zum 100. Mal. Der Vorsitzender Wilhelm Monzsko nahm dies zum Anlass für einen kurzen Rückblick auf die Vereinsgeschichte. Bereits wenige Jahre nach der Gründung im Jahr 1920 zählte der Verein rund 220 Mitglieder, bevor es zu einer Spaltung und der Gründung des Imkervereins Hauenstein kam. Nach dem Neuzugung von vier Imkern im vergangenen Jahr zählt der Imkerverein Hotzenwald nun 40 Mitglieder. Genug, um das geplante Fest anders als ursprünglich angedacht auch ohne die Hauensteiner Imker auf die Beine stellen zu können, so Montsko. In die Planungen wird man in Kürze einsteigen. Schriftführer Werner Gebhard ließ die fünf Imkertreffen des vergangenen Jahres Revue passieren, bei denen aktuelle Themen diskutiert wurden. Auch in diesem Jahr sind wieder fünf Imkertreffen geplant, zudem stehen Kreisimkerversammlung und der Badische Imkertag an. Für langjährige Mitgliedschaft wurden mehrere Mitglieder geehrt. Die Ehrennadel in Bronze (zehn Jahre) erhielt Peter Plitz, mit der Ehrennadel in Gold (30 Jahre) wurden Emil Böhler und Peter Fritsche ausgezeichnet. Die Ehrung von Bruno Schlageter und Josef Stoll (20 Jahre) wird nachgeholt. Montsko informierte über ein neues Varroa-Mittel mit EU-Zulassung, das jedoch nicht unumstritten ist. Und Rainer Krüger stellte den von ihm entwickelten Varroa-Killer-Sound vor.

Hotzenwald wurde 1920 gegründet, 1936 spaltete sich der Imkerverein Hauenstein ab. Der Verein hat derzeit 40 Mitglieder, Vorsitzender ist Wilhelm Montsko.