Manchmal helfen deutliche Worte: Einen Monat, nachdem der Rickenbacher Landwirt Christian Bär wegen achtlos in die Landschaft geworfener Hundekotbeutel in der Gemeinderatssitzung auf den Putz gehauen hat, ist eine Besserung eingetreten. Bär hatte berichtet, dass er „eimerweise“ volle Beutel auf seinen Wiesen im Gewann Hasenbrunnen zusammen lesen musste – Beutel, die eigentlich in den im Hasenbrunnen aufgestellten Mülleimer gehören.

Klare Worte und eine Warnung

„Die Hundehalter nehmen den Kot auf, werfen die Beutel aber einfach in die Wiesen“, hatte sich der Landwirt geärgert, „das ist schädlich für das Vieh“. Wie er mit einem Hundehalter, den er in Flagranti erwischen würde, umgehen würde, machte er auch gleich klar: „Dem Nächsten, den ich erwische, streiche ich den Beutel auf den Kopf.“

Landwirt sieht eine Besserung

Und heute? „Seit der Androhung ist es besser geworden“, berichtet er auf Anfrage dieser Zeitung. Besser, aber nicht zu 100 Prozent gut. Bär kam auf 50 Hundebeutel, die er im Frühjahr zusammennehmen musste, jetzt sind es deutlich weniger. Aber eben: Offenbar gibt es immer noch jemand, der trotz Mülleimer die gefüllten Tüten achtlos auf die von Bär bewirtschafteten Wiesen zwischen Rickenbach und Hottingen entsorgt.

„Es ist unvorstellbar, dass es so dumme Leute gibt“, so Bär. Und: „Der Hund kann nichts dafür“, weiß er, „aber ärgerlich ist es trotzdem“. Zumal nicht nur der Kot, sondern auch der Tütenplastik ins Futtergras gelangt und vom Vieh gefressen wird.

Verständnis für Landwirtschaft

Der Landwirt will „nicht alle Hundehalter über einen Kamm scheren“, wirbt aber grundsätzlich um mehr Verständnis für die Landwirtschaft. Wenn Kühe vom Abfall krank werden, bleibt der Bauer auf dem Schaden sitzen. Gleiches gilt für die von Hundehaltern geworfene Stöckchen: Bleiben sie im Gras liegen, können sie beim Mähen ins Mähwerk geraten und dieses beschädigen – den Schaden hat wiederum der Bauer.

Hundesteuer erhöhen?

Dass er in der Mai-Sitzung des Gemeinderates Rabatz gemacht hatte, erklärt er heute so: „Die Gemeinde muss etwas machen.“ Eine Möglichkeit wäre die Erhöhung der Hundesteuer, so Bär. Aktuell beträgt sie 90 Euro pro Ersthund und das Doppelte für jeden weiteren Hund pro Haushalt. Bürgermeister Dietmar Zäpernick hatte im Mai zu Bärs Vorschlag gesagt: „Die Hundesteuer zu erhöhen ist vielleicht ein Thema, das wir mit dem neuen Gemeinderat angehen werden.“

Beschwerden eher selten

Stand heute, so Hauptamtsleiterin Markus Wagner auf Anfrage dieser Zeitung: „Möglicherweise ist das Thema im Gemeinderat besprochen worden, aber offiziell ist mir nichts bekannt.“ Wagner kennt das leidige Thema Hundekot, relativiert aber: Wenn Beschwerden eingehen, was selten vorkommt, „dann nicht massiv und nicht gehäuft“.

Laut Rainer Wehrle vom Rickenbacher Bauhof befinden sich derzeit 32 Entsorgungseimer für Hundekot auf dem Gemeindegebiet. „Die Hälfte aller Eimer haben wir auf Anregung der Hundehalter aufgestellt“, erklärt Wehrle. Was bedeutet: Es gibt Hundehalter in Rickenbach, denen die ordentliche Hundekotentsorgung ein Anliegen ist.