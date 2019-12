von Sandhya Hasswani

Zahlreiche Landwirte aus den Hotzenwaldgemeinden und aus Bad Säckingen demonstrierten am Mittwochabend an der Abzweigung Bergalingen kurz vor Rickenbach. Mit ihren Landmaschinen, die sie entlang des Straßenrands auf der Lichtung parkten, machten sie auf sich aufmerksam und zeigten ihre Haltung zur Agrarpolitik. „Wir möchten ein Zeichen setzen und in Schulterschluss gehen mit den Landwirten in Stuttgart und der gesamten EU“, erklärte Stefan Vogt, Organisator der Aktion und Landwirt aus Altenschwand. „Die Politik soll mit uns reden und nicht über uns“, wünschte sich auch Bernhard Schleicher. Die Aktion fand zur meistbefahrensten Zeit kurz nach Feierabend statt, wo der Hauptverkehr aus dem Tal hinauf in den Hotzenwald zieht.