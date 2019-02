von Ernst Brugger

Die erste Hauptversammlung des Boulevereins Hotzebouler Bergalingen brachte der stellvertretende Vorsitzende Bruno Müller am Freitagabend im Bürgersaal routiniert über die Bühne. Er musste kurzfristig für den erkranken Vorsitzenden Gottfried Jungblut einspringen. Jungblut hätte sicherlich gerne selbst über die Erfolgsgeschichte der Hotzebouler bilanziert, die vier Jahre zuvor als Abteilung des FC Bergalingen gegründet wurden und seit 22. Juni 2018 ein eigenständiger Verein sind.

Rickenbach Bergalinger Hotzenbouler richten ihr erstes großes Turnier aus und erhalten für die Organisation viel Lob Das könnte Sie auch interessieren

Die gut besuchte Versammlung genehmigte das rollierende System in der bei der Gründungsversammlung gewählten Vereinsspitze. Demnach sind der Vorsitzende, Gottfried Jungblut, und der erste Kassierer, Bruno Müller, für ein Jahr gewählt, während deren Stellvertreter, der stellvertretende Vorsitzende, Bruno Müller, und die zweite Kassiererin, Monika Frommherz, für zwei Jahre gewählt sind. Ebenso Schriftführer Hans Ruth, Spielleiter Karl-Heinz Beierle, Jugendwart Manfred Baer sowie die Kassenprüfer Priska Jermann und Michael Schapals.

Lob für Turnierausrichtung

Mit den baden-württembergischen Meisterschaften 55+ und der Qualifiaktion zur Deutschen Meisterschaft 55+ sowie der Organisation von Landes- und Oberligaspielen hätten die Hotzenbouler Bergalingen schon große Turniere ausgerichtet, blickte Bruno Müller im Jahresbericht zurück. Voraussetzung dazu sei die Anlage von 20 neuen Bouleplätzen und der neuen Flutlichtanlage gewesen. Für 2019/20 sei nun der weitere Ausbau des Boulodrôme auf 64 Plätze geplant, so Müller. Für die Organisation und Ausrichtung der beiden großen Turniere hätte es vom baden-württembergischen Verband viel Lob gegeben. Deshalb sei von dort auch der Vorschlag gekommen, sich für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften 2020 zu bewerben.

Meinung Achtung zum Kugeln: Auf ins Bouledrome! Das könnte Sie auch interessieren

In seiner weiteren Funktion als Kassierer konnte Bruno Müller über eine zufriedenstellende Finanzlage bilanzieren. Für seine akribische Belegführung bescheinigten ihm Kassenprüfer Michael Schapals absolute Korrektheit. Spielleiter Karl-Heinz Beierle konnte erfreut berichten, dass sich die Bergalinger Bouler in der vergangenen Saison in der Kreisliga von zwölf Vereinen auf den fünften Rang vorgespielt hätten. Ein Riesenerfolg sei auch das Nachtturnier mit 40 Mannschaften gewesen, welches wegen der positiven Rückmeldungen und vielen Anfragen ein Ansporn für eine Neuauflage sei. Jugendwart Manfred Baer regte dann an, für Schulkinder Projekttage zu veranstalten, um mehr Nachwuchs für das Boulespiel zu begeistern.

Sportlich-kulturelle Bereicherung

Die Gemeindeverwaltung habe für die Hotzebouler stets ein offenes Ohr, dies unterstrich Bürgermeister-Stellvertreter Hubert Matt. Der junge Verein sei für Rickenbach eine sportlich-kulturelle Bereicherung, betonte Matt. Er lobte die Aktivitäten der Mitglieder und Vereinsspitze, welche in kurzer Zeit schon viel geleistet hätten. Zu seiner beantragten Entlastung des Gesamtvorstandes erhielt er deshalb auch die einstimmige Entlastung.