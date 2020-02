Bei der Narren und während der Fasnacht ist alles anders als im wirklichen Leben. Und so hat das Rickenbacher Stellfäscht Oben Er diese Woche Jubiläum. Denn zum 11. Mal wird in der Hotzenwaldgemeinde ein Narrenbaum gestellt. Das Erreichen der Schnapszahl muss natürlich gehörig gefeiert werden.

17 Guggenmusiken geben sich am Samstag, 8. Februar, in Rickenbach die Ehre. Da es sich um ein Jubiläum handelt, werden die gastgebenden Hotze-Hüüler selbst auch aufspielen. Das Ställfäscht beginnt um 15.11 Uhr mit einem kleinen Marsch vom Busbahnhof in Richtung Dorfmitte wo der Narrenbaum gestellt wird. Der Musikverein 1860 Rickenbach führt den Umzug an. Ihm folgen Narrencliquen und Guggenmusiken aus der Region.

Gefeiert wird wie bei den anderen zehn Festen vorher auch auf dem Platz neben der Schmidts Markt-Verwaltung. Neben der Guggenbühne gibt es dort noch ein beheiztes Festzelt, eine große Bar mit DJ und eine Außenbar vor der Bühne. Die Guggenmusiken wollen dort die Stimmung anheizen. Hotze-Hüüler und die Feuerwehrabteilung Rickenbach-Altenschwand bewirten die Festgäste.