von Werner Probst

Am heutigen Freitag, 27. Dezember, wird Josefina Schlachter 80 in Hottingen Jahre alt. Die Jubilarin ist noch sehr aktiv. So macht sie noch ohne Probleme den Haushalt noch selbst, hat viel Freude an ihren Blumen und ist auch immer wieder auf einem Spaziergang anzutreffen.

Josefina Schlachter ist ein Hottinger Urgestein. Seit ihrer Jugendzeit wird sie Fina genannt. Noch gut erinnert sie sich an ihre Schulzeit, wo sie nicht nur in Hottingen die Volksschule besuchte, sondern auch beim Nachbarn viel auf der Landwirtschaft mithalf. Nach dem Schulbesuch arbeitete sie bei der damaligen Weberei Zell-Schönau in Hottingen als Spulerin, ehe sie 1962 ihrem Mann Helmut in der Pfarrkirche St. Zeno in Herrischried das Ja-Wort gab. In Bad Säckingen konnte beim damaligen Arbeitgeber des Mannes eine Wohnung bezogen werden. 1964 sog die Familie dann nach Hottingen um und 1966 konnte in das mit viel Eigenarbeit gebaute Haus in der Murgtalstraße 14 bewohnt werden. Ein Sohn und eine Tochter kamen auf die Welt. 1970 gab sie ihre Tätigkeit bei der Zell-Schönau auf.

Auch danach gab es für Josefina Schlachter keine Langeweile. Sie übernahm nebenberuflich die Gemeindediensttätigkeit und unterstützte während fünf Jahren ihren Mann Helmut, der von 1980 bis 1985 Ortsvorsteher von Hottingen war.

Josefina Schlachter gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Hottinger Frauenkreises. Mehrere Jahre war sie auch als Kassiererin aktiv im Verein und war auch vielfach bei der Sanierung der Herz-Jesu-Kapelle aktiv tätig.

Zu den großen Freuden der Jubilarin gehörten aber auch die vielen Urlaubsaufenthalte in Südtirol und im Zillertal. Sei freut sich, dass sie hilfsbereite Familienmitglieder hat, die stets zur Hilde bereit sind.

Der Geburtstag wird heute gebührend gefeiert werden können. Neben dem Sohn und der Tochter mit ihren Partnern, werden auch zwei Enkelkinder zu den Geburtstagsgratulanten gehören.