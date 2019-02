von Richard Kaiser

Die Siedlung Egg, bis 1975 ein Ortsteil von Willaringen und seitdem zur Gemeinde Rickenbach gehörig, hat sich nach 1960 zu einem beliebten Wohngebiet entwickelt. Ihre Anfänge gehen auf das „Sweighus uffen Egge“, einem 1318 genannten Viehbetrieb des Fridolinklosters Säckingen, zurück. Ausgangspunkt der Ortsgründung war ein dazugehöriger Hof, von dem man weiß, dass ihn 1324 Walther Vasolt, Schultheiß von Säckingen, als Lehen vom Fridolinstift besaß.

Mit diesem Klosterhof allein konnte oder wollte man im Laufe der Zeit nicht die gesamte Egger Hochfläche bewirtschaften. So ist es zu verstehen, dass dort bereits 1423 einige Säckinger Bürger ansässig waren, die sich um einen Teil der Landwirtschafts- und Forstflächen kümmerten. Sie wurden vom Klosterhof abgetrennt und später als Bauerngüter ausgewiesen. Kartografische Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind nicht vorhanden, erst der „Grund-Riß über den Egger Bann in der Grafschafft Hauenstein gelegen“, den der Geometer Fridolin Garnie 1787 zeichnete, gibt darüber Aufschluss.

Gemarkung Egg lange nur spärlich besiedelt

In diesem Plan sind acht Gebäude ersichtlich. Dem Klosterhof, der dem Anschein nach drei Gebäude umfasste, waren 88 Jauchert (32 Hektar) Ackerland und Wiesen und 138 Jauchert (50 Hektar) Wald, davon „110 Jauchert Nadelwald im sogenannten Mäusenhart“ zugehörig. Die Bauern in den anderen Häusern bewirtschafteten 216 Jauchert (78 Hektar) Ackerland und Wiesen sowie 135 Jauchert (48 Hektar) Wald.

Darüber hinaus zog sich im Norden der Gemarkung noch auf einer Länge von etwa 1200 Meter der Landhag hin. Es handelte sich um das Teilstück eines mittelalterlichen Befestigungswalls, der auf der Gemarkung Egg den Gewannnamen Kühmoos erhielt. Er umfasste 15 Jauchert (5 Hektar), überwiegend Moosboden.

Bad Säckingen Die neu erschienene topografische Karte für Bad Säckingen macht eine genaue Orientierung möglich Das könnte Sie auch interessieren

Und so beliefen sich die damals 166 gebildeten Grundstücke der Gemarkung Egg auf 659 Jauchert (237 Hektar). Diese Flächenermittlung war erstaunlich genau, wenn man bedenkt, mit welchen einfachen Hilfsmitteln die Vermessung 1787 erfolgte.

Im Weiler Egg gab es selbst gegen Ende der 1950er Jahre nicht mehr als 20 Häuser. Danach aber setzte ein Bauboom ein, sodass die Gebäudezahl der Wohnsiedlung innerhalb der letzten sechs Jahrzehnte auf das Siebenfache anstieg.

Sägemühlen im 18. Jahrhundert

Die Bewohner des Hotzenwaldes bedienten sich schon sehr früh der Wasserkraft. Sie nutzten sie, um Getreidemühlen und Sägewerke (auch Sägemühlen genannt) anzutreiben. Eine derartige Einrichtung befand sich nordwestlich von Egg, am Weg nach Jungholz. Und zwar an der Stelle, wo das Heidenwuhr ins Schöpfebachtal übergeht.

Die Sägemühle gehörte dem Säckinger Fridolinstift und war schon im 16. Jahrhundert in Betrieb. 1787 existierte sie noch; nach der Aufhebung des Fridolinstifts 1806 wurde sie abgebrochen. Im Katasterplan von 1890 ist eine Folgesäge enthalten, 50 Meter nördlich der seitherigen. Doch auch diese brachte eine weitere Säge mit sich (allerdings nicht mehr mit Wasserkraft betrieben), die heute noch vorhanden ist.

Eine zweite Sägemühle befand sich 1787 wenige hundert Meter östlich von Egg. Es war die Heimbach-Säge, von der kaum noch jemand etwas weiß. Bereits 1890 war sie in den amtlichen Plänen nicht mehr verzeichnet. Um einen ausreichenden Zulauf für das Wasserrad, das das Sägeblatt auf- und abwärts bewegte, zu erhalten, wurde 70 Meter oberhalb der Säge ein nahezu kreisrunder, 40 Meter breiter Weiher angelegt, der vom Heimbach gespeist wurde.

In der Säge, der 400 Meter oberhalb ihres Standortes der Gewannname „Ob der Säge“ gewidmet ist, wurde wohl überwiegend das Holz der Egger Bauern geschnitten, die Klostersäge am Heidenwuhr war vermutlich mit dem Verarbeiten des Maisenhart-Holzes ausgelastet.

Kampf gegen österreichische Herrschaft

Das Säckinger Fridolinstift vergab mancherorts, so auch in Egg, Erblehenhöfe. Einer davon war seit 1527 im Besitz der Familie Thoma, den ihr Abkömmling Johann Thoma (1700 bis 1753) nach dem Eintritt seiner Volljährigkeit übernahm. Er betrieb neben dem Land- und Forstwirtschaftsbetrieb noch eine Gastwirtschaft. Daneben war er politisch tätig. Und zwar in der Zeit der Salpetererunruhen.

Thoma war einer der Wortführer der Aufständischen und bekämpfte die linientreuen Anhänger der vorderösterreichischen Regierung teilweise sehr rabiat. Das brachte ihm Ruhm und Ehre bei den Rebellen, aber Verdruss und Ungnade beim Kloster St. Blasien und beim Wiener Hof ein. Letztlich wurde Thoma zu lebenslänglichem Kerker nach Ungarn verurteilt, wo er 1753 verstarb.

Karteneintrag mit möglichem Bezug zu Thoma

In einer Karte über das Gebiet der Grafschaft Hauenstein aus den Jahren 1740 bis 1750, sind auch Häuser von Egg enthalten, und als Ortsname ist darin die bemerkenswerte Bezeichnung „Eggbauer“ angegeben. Ist Thoma mit diesem Karteneintrag als Held und Märtyrer, oder vielmehr als Abtrünniger und Gewalttäter aufgeführt?

„Eggbauer“ lautete der Name des Weilers Egg in einer Karte Mitte des 18. Jahrhunderts. Damit war Johann Thoma gemeint, ein Wortführer des zweiten Salpetereraufstandes. | Bild: Richard Kaiser

War er doch eine Symbolfigur der Salpetereraufstände, mit der sich ein Jahrhundert später selbst der Dichter Joseph Victor von Scheffel während seines Aufenthalts in Säckingen befasste. Scheffel schilderte in einem Brief am 14. November 1850 an seine Mutter nach Karlsruhe den Leidensweg des einstigen „Lehenbauer ab Egg“ und widmete ihm sogar ein Gedicht. Der alte Hof wurde zerstört, seine einstige Lage ist wohl nicht mehr zu identifizieren.