Rickenbach Hinter der Feuerwehrabteilung Bergalingen liegt eine große Bandbreite von Einsätzen

Die Feuerwehrabteilung Bergalingen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und ehrt Hubert Matt, der 40 Jahre aktiv in der Feuerwehr ist.

Ein ereignisreiches Jahr mit einer großen Bandbreite an Einsätzen, das durch die Indienststellung des neuen Fahrzeugs MLF geprägt war, liegt hinter den Kameraden der Bergalinger Feuerwehr. Auch dieses Jahr wird ereignisreich werden, denn am letzten Juliwochenende wird das 75-jährige Bestehen der Abteilung mit einem großen Fest gefeiert. In der Hauptversammlung am Samstag wurde Hubert Matt für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt.

Vor rund einem Jahr konnte das lang erwartete Fahrzeug MLF der Bergalinger Wehr in Dienst gestellt werden. Er habe den Eindruck, dass mit dem neuen Fahrzeug auch ein neuer Wind in der Abteilung wehe, sagte Kommandant Bernhard Schleicher, der Anspruch in den Proben sei größer geworden. Das Fahrzeug wurde gemeinsam mit dem neuen Fahrzeug der Abteilung Niedergebisbach-Hornberg der Herrischrieder Wehr im Rahmen des Festes anlässlich der Neugestaltung des Gerätehauses in Obergebisbach geweiht.

In Sachen Einsätze war das Jahr geprägt durch Feuer, Sturm, Wasser und technische Hilfeleistung, so Schleicher und erinnerte an das Unglück Anfang des Jahres in Egg, als ein Jugendlicher in einem Zeltlager ums Leben gekommen war. Darüber hinaus standen mehrere Brandeinsätze, unter anderem der Vollbrand eines Heizungskellers und technische Hilfeleistungen – ein über die Ufer getretenes Gewässer hatte zu einer Vereisung einer Straße geführt und ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen – an. In 14 Proben bereiteten sich die Aktiven auf Einsätze vor. „Macht Fortbildungen, meldet Euch freiwillig, damit wir dranbleiben“, gab Schleicher den Aktiven mit auf den Weg. Auch die Planungen für das Jubiläum liefen bereits im vergangenen Jahr auf Hochtouren.

Das Jubiläum wird die Wehr am letzten Juliwochenende mit einem dreitägigen Fest begehen, bei dem unter anderem das Kreisseniorentreffen, ein Partyabend, ein Festbankett und ein Handwerkerhock auf dem Programm stehen. Viel wird den Aktiven abverlangt, aber: „Einen Schritt nach dem anderen, dann schaffen wir das“, ist sich der Abteilungekommandant sicher. Und die Vertreter einige Bergalinger Vereine sagten in der Hauptversammlung ihre Unterstützung zu.

Hubert Matt, nicht nur Wehrmann, sondern auch Gemeinderat, dankte seinen Kameraden im Namen der Gemeinde für ihr Engagement und die abteilungsübergreifenden Proben. Er schloss sich dem Appell Schleichers, Lehrgänge zu besuchen, an. Als Problem bezeichnete Gesamtkommandant Tobias Ücker die geringe Zahl der Einsätze. Vor diesem Hindergrund müsse die Probenarbeit besonders ernst genommen werden, um den Erwartungen der Hilfesuchenden gerecht werden zu können, sagte er.

Das Ziel der Gesamtwehr sei es, jede Abteilung so einzubinden, dass die Einsätze reibunglos abliefen. Die Abstimmung zwischen den Abteilungen Bergalingen und Willaringen funktioniere reibungslos, lobte der Willaringer Kommandant Philipp Montsko.

Die Feuerwehr

Die Bergalinger Abteilung wurde im Jahr 1943 gegründet. Ihr gehören derzeit 21 Aktive an, drei Jugendliche aus Bergalingen sind in der Rickenbacher Jugendwehr aktiv.