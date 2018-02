vor 37 Minuten Peter Schütz Exklusiv Rickenbach Heiteres aus dem Gemeinderat: Darm ist ein Stromausfall kein Weltuntergang

Gemeckert wird viel. Das wurde auch wieder in der Gemeindfratsitzung in Rickenbach deutlich. Da wurde über vermeintlich fehlende Fortschritte beim Rathaus- und beim Schulhausumbau gemeckert über den Breitbandausbau und die Gewerbegebieterweiterung. Gemeckert wurde aber auch über den Stromausfall nach dem Sturm Burglind. Darüber hat sich Glossen-Autor Peter Schütz so seine Gedanken gemacht.