Rickenbach Haushalt 2018: Rickenbach kommt noch einmal ohne Neuverschuldung aus

Die Gemeinde Rickenbach muss für anstehende Investitionen kräftig in die Rücklagen greifen. Trotz vieler Großprojekte müssen aber keine neuen Schulden aufgenommen werden. Für die kommenden Jahre wird die Gemeinde aber um Kreditaufnahmen nicht herumkommen.

Rickenbach – Die Gemeinde Rickenbach wird in diesem Jahr ohne Neuverschuldung auskommen. Doch bereits im nächsten Jahr wird ein anderer Wind pfeifen: "Es zeichnet sich ab, dass wir dann Kredite aufnehmen müssen", blickte Bürgermeister Dietmar Zäpernick im Gemeinderat am Dienstag voraus. Dies liege vor allem an den Investitionen in den Neu- und Umbau der Rickenbacher Schule, die mehrere Millionen Euro verschlingen wird. Zurzeit liegt die Verschuldung der Gemeinde Rickenbach bei 1,5 Millionen Euro.

Um die Projekte in diesem Jahr stemmen zu können – Rathausumbau, Parkdeck, Ausbau der Straße "Im Bergfeld", Erschließung des Gewerbegebietes "Hinteres Schaffeld", Erweiterung des Feuerwehrhauses in Rickenbach sowie Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Abteilung Rickenbach-Altenschwand, zusammen rund 2,6 Millionen Euro – muss die Gemeinde ihrer Rücklage 970 000 Euro entnehmen. Gegen Ende 2018 wird sie noch 840 000 Euro enthalten. Die gesetzliche Mindestrücklage liegt bei 180 000 Euro. Dazu sagte Gemeinderat Andreas Vogt: "Nächstes Jahr werden wir mit unserer Rücklage nicht mehr auskommen, ohne Neuverschuldung wird es nicht mehr gehen." Der Gemeinderat genehmigte den Haushalt einstimmig.

Dennoch gab es Hinweise aus dem Gemeinderat zur Finanzlage der Gemeinde. Ehrfried Mutter kritisierte den "teilweise hohen Zuschussbedarf für manche Einrichtungen der Gemeinde". Vor allem bei den Kindergärten, der Wasserversorgung und dem Friedhof läge der Zuschussbedarf bei teilweise 60 Prozent. Und Peter Kermisch hätte sich gewünscht, dass die Feuerwehr im Sinne der Gesamtausgaben auch ohne Druck des Gemeinderates einen Blick auf die Kosten für das neue Löschfahrzeug geworfen hätte. Dazu sagte Bürgermeister Dietmar Zäpernick, dass eine Gruppe von Feuerwehrmännern um Gesamtkommandant Tobias Uecker eigenständig und im Ehrenamt die Ausschreibungsunterlagen ausgearbeitet habe. Hauptamtsleiter Markus Wagner fügte hinzu: "Das hat der Gemeinde einige 1000 Euro erspart."