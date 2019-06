Wegen eines unbekannten Wasseraustritts in dem Untergeschoss eines leerstehenden Wohnhauses an der Kapelle in Egg wurde die Feuerwehr zu einer technischen Hilfeleistung am Mittwoch zur Mittagszeit alarmiert, wie Thorsten Wagner, stellvertretender Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rickenbach auf Nachfrage berichtet. „Einen halben Meter hoch stand das Wasser“, sagt Wagner. Es wurde mit verschiedenen Pumpen aus dem Gebäude befördert und gleichzeitig zum Bewässern der daneben auf einem Grundstück stehenden Bäume verwendet. Ob und in welcher Höhe ein Gebäudeschaden entstanden ist, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Das Haus steht zum Verkauf. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen der Feuerwehren Bergalingen und Willaringen.