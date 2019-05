von sk

Die sieben Musikvereine der Gemeinden Rickenbach und Herrischried besuchten zusammen mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen (JMS) in der Grundschule Rickenbach die Schüler zweiten Klassen, um ihnen Instrumente nahezubringen. In sechs Gruppen durchliefen die Schüler im 20-Minuten-Rhythmus sechs Stationen.

Alle lauschen aufmerksam

Die erste Station mit Oboe und Klarinette bei Stefanie Klomki. Über die Saxophone und Flöten erzählten Klaus Siebold Carina Deiss einiges und wie immer hatte Klaus Siebold auch ein paar coole Grooves zum Vorspielen parat. Für die Trompete war Birgit Trinkl zuständig und das Horn stellte Julian Gibbons mit seiner begeisternden Art vor, bevor die Kinder beim tiefen Blech – den Posaunen, Tenorhörnern und Basstuben – und Dirk Amrein aufmerksam lauschten.

Faszinierendes Schlagwerk

Bei allen Instrumentengruppen haben die Vereine der Bläserjugend Hotzenwald auch kinderfreundlich gebaute Instrumente, so dass zum Beisliel sogar eine Tuba von einem achtjährigen Kind erlernt werden kann. Im Probelokal des MV Rickenbach hatte sich Schlagzeuglehrer Suheel Georges mit allen möglichen Instrumenten breit gemacht und die Kinder mit der vielfältigen Welt des Orchesterschlagwerks fasziniert.

Letzter Auftritt von Gabi Barth

Bei allen Stationen durfte natürlich kräftig ausprobiert werden, manchmal kam sofort ein Ton, manchmal gestaltete sich das noch etwas schwierig, was aber dem Spaß der Kinder keinen Abbruch tat. Zum Abschluss des lehreichen und spannenden Vormittages gab es dann in der Turnhalle ein kurzes Konzert der BJH-Music-Kids, so dass auch der Zusammenklang der verschiedenen Instrumente live miterlebt werden konnte. Wie immer animierte die Leiterin Gabriele Barth die Kinder auch zu Mitmachen. Ein Wehrmutstropfen war aber beim Auftritt der Music-Kids dabei: Es war der letzte Auftritt von Gabi Barth, die ihr Amt demnächst an Fenja Kling weitergeben wird.