Rickenbach Geteilte Meinungen zum Rathausumbau in Rickenbach

Gemeinderat Hubertus Matt sieht die derzeitige Baustelle des Rathausumbaus in Rickenbach als zu langsam und unkoordiniert an. Am Montag wird die Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller ihren ärztlichen Dienst aufnehmen – allerdings wird der Liftzugang noch nicht in Betrieb sein.

Die erste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr ging mit einer heftigen Kritik bezüglich des Rathausumbaus einher. Gemeinderat Hubertus Matt (CDU), auch Bürgermeisterstellvertreter, gab dem ehrgeizigen Projekt schlechte Noten.

„Es ist beschämend, im Dorf eine so langsame Baustelle zu haben“, sagte Matt zu Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Matt konkret: „Der Lift läuft nicht. Da gehört mehr Druck gemacht.“ Außerdem sei die Baustelle ein „Fass ohne Boden". Und: „Es laufen uns die Kosten davon. Wir sind 15 Prozent über der Kostenschätzung.“

Hubertus Matts Forderung: Eine Kostenaufstellung bis zur nächsten Ratssitzung. Seine Ansichten teilte auch Gemeinderat Werner Schlachter (Freie Wähler). „Die Vorgänge am Rathaus sind schleppend“, sagte er. Mit Blick auf das noch fehlende Geländer am Rathauseingang fand auch er: „Es wird zu wenig Termindruck gemacht, um vorwärtszukommen.“ Allerdings: „Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das, was die Bevölkerung sagt“, so Schlachter.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick hielt der Kritik der beiden Gemeinderäte entgegen: „Jeden Tag sind zig Handwerker da, die schaffen durch.“ Wöchentlich gebe es Besprechungen, zudem sei die Ärzteschaft „grad am Einziehen“. Zäpernick stellte klar: „Nächste Woche geht der Betrieb los.“

Wie berichtet, bezieht die Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller die frühere Wohnung im Obergeschoss. Dafür waren umfangreiche Umbauarbeiten notwendig geworden, die jetzt im Abschluss sind. Trotzdem hakte Matt nach: „Die Koordination stimmt nicht.“ Gemeinderat Peter Kermisch kommentierte: „Dass ein Arzt in das Rickenbacher Rathaus einzieht, zählt für mich mehr, als wenn wir warten müssten.“

Architekt Martin Lauber, zuständig für den Rathausumbau, bestätigte gestern auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Arztpraxis kommenden Montag, 5. Februar, öffnen wird. Allerdings sei der Lift dann noch nicht nutzbar, was jedoch an der Tüv-Abnahme liege. Mit Dr. Olaf Boettcher sei abgesprochen, dass die Patienten vorerst den Treppenaufgang benutzen, so Lauber. „Die neue Treppe und das Geländer sind fertig“, erklärte er.

Auch die Eingangsrampe sei nutzbar, auch dort wird das Geländer demnächst montiert. Noch nicht fertiggestellt ist das Parkdeck. Das Problem: Die Beschichtung kann nicht bei Kälte aufgetragen werden. Martin Lauber hielt gestern fest, dass die Baustelle aus seiner Sicht gut vorwärtskommt.

Die von Hubertus Matt vorgebrachte Kostenüberschreitung bestätigte Lauber, allerdings betrage sie keine 15, sondern etwa zehn Prozent. Lauber begründete dies mit nicht vorgesehenen Mehrausgaben von rund 40 000 Euro für die Rampenbeschichtung. „Die Kostenüberschreitung gibt es, aber die haben wir schon vor einem halben Jahr kommuniziert“, so Lauber. Eine aktuelle Kostenaufstellung will er in der nächsten Sitzung vorlegen.