Rickenbach Gesangverein Rickenbach wirbt um neue Sänger

Die Mitgliederentwicklung des Gesangvereins Rickenbach ist nicht sehr gut. Eine neue Arbeitsgruppe soll nun gezielt Interessenten ansprechen. Mehrere Mitglieder wurden in der Hauptversammlung für ihren guten Probenbesuch geehrt.

Mit musikalischen aber auch personellen Ambitionen geht der Gesangsverein Hotzenwald in sein 96. Vereinsjahr. Bei der Hauptversammlung des Vereins am vergangenen Freitag im Bergalinger Bürgersaal betonte der Vorsitzende Franz Häßle wie wichtig es für die Zukunft sei, neue Mitglieder zu werben. Eine eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe soll nun gezielt Interessenten ansprechen. "Wir sind am Existenzminimum", sagte Häßle, der ansonsten ein positives Resümee ziehen konnte. Bei den Wahlen wurde lediglich ein Posten neu besetzt. So bekleidet Emil Keller fortan das Amt des Männerchor-Vertreters im Vorstand.

Mit knapp 50 Zusammenkünften liegt hinter dem Gemischten Chor und dem Männerchor des Gesangsvereins ein ereignisreiches Jahr 2017. Neben Proben und Konzerten trafen sich die Musiker auch zu privaten Feiern und Arbeitseinsätzen. Aus musikalischer Sicht ist besonders der renovierten Sitzungssaal im Rickenbacher Rathaus, welcher als Proberaum dient, sowie über die Anschaffung eines neuen Klaviers, hervorzuheben.

"Die äußeren Bedingungen waren in hervorragender Weise gegeben", erläuterte die musikalische Leiterin Claudia Moser. Obgleich die Neuanschaffung ein Minus in der finanziellen Bilanz im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, sei das Instrument ein Gewinn – so der allgemeine Tenor. In diesem Zusammenhang konnte Bürgermeister Dietmar Zäpernick ankündigen, dass sich die Gemeinde noch ein weiteres Klavier für die Halle in Willaringen anschaffen wird.

Trotz der schwächelnden Mitgliederzahlen zählt für Moser die Qualität, wie sie die Chöre bei ihren Konzerten unter Beweis gestellt hätten. "Masse ist nicht gleich Klasse", so Moser, die mit ihren Sängern bereits in den Vorbereitungen für die kommenden Auftritte steckt. Und so viel sei verraten: wer ein Herz für alte Schlager oder Operettengesänge hat, ist beim Gesangverein Hotzenwald in diesem Jahr richtig. Auch das noch junge Chörle blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das den Sängern mit dem gefeierten Werkstattkonzert in besonderer Erinnerung bleiben wird. "Das war ganz tolle, große Sache", lobte der Chörle-Leiter Markus Tannenholz, "hier kann man sehen, wie groß ein kleiner Chor sein kann."

Für vorbildlichen Probebesuch wurden bei den Frauen Waltraud Bieler, Rita Ebner-Jeppesen und Margareta Vogt geehrt, bei den Männern waren es Berthold Völkl, Alois Frommherz und Emil Keller. Beim Chörle zählten Gerlinde Bartschat und Wolfgang Nikolaus zu den besten Probebesuchern.

Gesangverein

Der Gesangverein Hotzenwald Rickenbach wurde 1922 gegründet und setzt sich mittlerweile aus drei verschiedenen Chören zusammen. Neben dem ursprünglichen Männerchor, gehören der Gemischte Chor, sowie das Chörle zu dem Verein. Insgesamt zählt der Gesangverein 39 aktive und 123 passive Mitglieder. Vorsitzender des Vereins ist Franz Häßle.

