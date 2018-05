Rickenbach Gerhard Neugebauer möchte als Redmann der Einungsmeister der ehemaligen Grafschaft Hauenstein Heimatgeschichte lebendig halten

Gerhard Neugebauer ist Rickenbacher Einungsmeister und seit Mai Redmann der Einungsmeister der ehemaligen Grafschaft Hauenstein. In diesem Amt will er die Geschichte jener Zeit lebendig halten. An einem neuen Buch über historische Mühlen und Wirtschaften hat er mitgewirkt.

Der Geschichte um die einstige Grafschaft Hauenstein, der Liebe zur Heimat und der Tradition fühlt sich Gerhard Neugebauer, gewählter Einungsmeister für Rickenbach und neuer Redmann der acht Einungsmeister, verpflichtet. Immer am Georgstag, dem Gedenktag des Heiligen Georg, am 23. April, wurden in der ehemaligen Grafschaft Hauenstein mit den acht Einungen Birndorf, Dogern, Görwihl, Hochsal, Höchenschwand, Murg, Rickenbach und Wolpadingen bis zum Jahr 1806 die acht Einungsmeister frei gewählt. Die Wahl des Redmanns, er stand an der Spitze der Einungsmeister und vertrat die Region nach außen, erfolgte jeweils Anfang Mai.

Brauch lebte 1996 wieder auf

Erstmals erwähnt wurde die „Einung auf dem Wald“ in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 1996 wurden die Einungen anlässlich der Feierlichkeiten zu den Jubiläen 1000 Jahre Österreich und 625 Jahre hauensteinische Einungen wiederbelebt. Seither ist es wieder guter Brauch, diese Wahlen Anfang Mai abzuhalten. Zu dieser Zeit wurde auch der Verein zur Förderung der Geschichte der ehemaligen Grafschaft Hauenstein mit Sitz in Dogern gegründet, wo sich im Gasthof "Hirschen" auch die Einungsstube befindet.

Einstige Aufgaben

Heute haben die Einungsmeister und der Redmann nicht mehr die Aufgaben wie anno dazumal. Einst waren sie gegenüber dem Waldvogt verpflichtet, sie legten mit die Steuern fest und waren für die Umlegung auf die Höfe verantwortlich. An Amtstagen des Waldvogts waren sie Beisitzer, im Landtag in Freiburg hatten sie Einsitz im dritten Stand, ebenso hatten sie ein Vorschlagsrecht bei der Benennung der Vögte.

Blaue Tschopen als Erkennungszeichen

Auch die militärischen Dienste wurden von ihnen eigenverantwortlich geregelt. Gerhard Neugebauer betont: „Diese frühen demokratischen Strukturen der hauensteinischen Selbstverwaltung waren einzigartig im Zeitalter der Monarchie.“ Als Zeichen ihres Amts trugen die Einungsmeister einen blauen „Tschopen“ (Jacke) und der Redmann zudem ein Schwert.

Geschichte lebendig halten

Die blauen Tschopen, getragen über der Hauensteiner Tracht, sind auch heute das Erkennungszeichen der Einungsmeister, aber ihre Aufgaben haben sich gewandelt. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte jener Zeit lebendig zu halten und das, was bisher aufgebaut wurde, zu erhalten und zu vertiefen, erklärt Neugebauer. Ein Mosaikstück dazu ist das neu erschienene Buch über historische Mühlen und Wirtschaften in der Grafschaft Hausenstein die 1806 bereits Bestand hatten. Auch Gerhard Neugebauer hat für dieses Buch Beiträge verfasst.

Tanne und Eichhörnchen als Symbol

Am 7. Juni soll das Buch in Dogern vorgestellt werden. Mit Blick in die Zukunft berichtet der Redmann, dass geplant sei, an Gebäuden in Dogern, Görwihl und Rickenbach die „Hauensteiner Tanne“, die auf dem Banner der Hauensteiner Landfahnen abgebildet war, als Wandgemälde anzubringen. Die original Hauensteiner Fahne kam 1499 als Beute nach Luzern. Bei der bewurzelten Tanne handelt es sich um eine Weißtanne. Die jeweils vier schwarzen und roten Eichhörnchen sollen an die je vier Einungen „ob und nied der Alb“ erinnern, erklärt Neugebauer.