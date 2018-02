Rickenbach Gemeinschaftspraxis im Rickenbacher Rathaus vor Eröffnung

Die Gemeinschaftspraxis im Rickenbacher Rathaus eröffnet planmäßig am 5. Februar. An den beiden Standorten der Praxis Boetcher und Höller in Laufenburg und Rickenbach arbeiten sechs Kassenärzte, drei davon sind ständig in Rickenbach vor Ort.

Rickenbach – Die neue Gemeinschaftspraxis der Ärzte Boettcher und Höller im Rickenbacher Rathaus eröffnet planmäßig am Montag, 5. Februar, um 8 Uhr. Der Praxiseinzug ins Rathaus ist beinah abgeschlossen: "Logistisch birgt so eine Praxisfusion große Herausforderungen, aber das Personal aus Herrischried und Willaringen sowie die Handwerker und das Rathausteam haben uns einen reibungslosen Einzug ermöglicht. Die Sanierung der Räume erfolgte eng in Absprache auf unsere Bedürfnisse und der Umzug war ein perfektes Zusammenspiel", erklärt am Donnerstag Doktor Olaf Boettcher, der Bürgermeister Dietmar Zäpernick und Architekt Martin Lauber für die termingerechte Planung seinen tiefsten Dank ausspricht.

Helle, großzügige Räume, eingerichtet nach dem neusten hygienischen Stand empfangen hier künftig die Patienten. Die Praxis umfasst drei Ärztezimmer, ein großes Wartezimmer und zwei Funktionsräume für die kleine Chirurgie und den Ultraschall. Die barrierefreien Toiletten haben sogar eine Durchreiche für Urinproben in den Laborbereich und das Personal erhielt einen eigenen Aufenthaltsbereich. Nach Fertigstellung des Parkdecks im Frühjahr stehen 32 Parkplätze bereit, von wo aus man zur Apotheke gelangt.

Die Praxiskapazität in Rickenbach entspricht nun der Großpraxis in Laufenburg. Beide Standorte von Dres. Boettcher&Höller funktionieren im rotierenden System mit insgesamt sechs Kassenärzten. "In der Norm werden in Rickenbach immer drei Ärzte vor Ort sein", erklärt Olaf Boettcher. "Der Patient kann sich seinen Arzt aussuchen, muss aber im medizinischen Notfall mit dem Arzt Vorlieb nehmen, der gerade da ist", erklärt er. Auch die zusammengeführten Personalteams aus Willaringen und Herrischried blicken der Eröffnung zuversichtlich entgegen: man harmoniere gut miteinander, so Arztassistentin Andrea Breieck aus Herrischried.