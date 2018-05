Herrischried Geistliche auf dem Hotzenwald und in Todtmoos erinnern an den Leidensweg Christi

Geistliche auf dem Hotzenwald und in Todtmoos erinnern an den Leidensweg Christi

Gläubige auf dem Hotzenwald und in Todtmoos nutzen die Andachten zu Ostern, um sich die Botschaft von Kreuzigung und Erlösung bewusst zu machen.

Zur Feier des höchsten christlichen Feiertages versammelten sich zahlreiche Gläubige beider Konfessionen am Wochenende in den Kirchen, um die österliche Botschaft zu empfangen. Die kirchlichen Gemeinden auf dem Hotzenwald verkündeten die Auferstehung Jesu Christi sowie die damit verbundene Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.

Mit der Feier des letzten Abendmahls galt der Gründonnerstag als Auftakt der österlichen Zeit. Während die katholischen Gemeinden in Rickenbach und Hartschwand im Stillen feierten und eine abendliche Anbetung durchführten, fand in Görwihl eine traditionelle Fußwaschung während der heiligen Messe statt. Auch die evangelische Kirchengemeinde in Murg zelebrierte das Abendmahl, wie Jesus es selbst einst tat, nämlich mit Brot, Wein und einer Tischabendmahl-Feier.

Am Karfreitag gedachten die Gläubigen dem Leidensweg Jesu sowie seiner Kreuzigung. In der katholischen Gemeinde in Rickenbach versammelten sich am Freitagnachmittag Christen, um an einer Karfreitagsliturgie teilzunehmen. Besonders im Fokus stand die Leidensgeschichte Jesu Christi. "Wir sollten uns heute Zeit nehmen, um mit Jesus ein Gespräch zu führen, wie mit einem Freund", sagte Barbara Beck, die den Gottesdienst leitete. Sie erzählte von ihrem eigenen Erlebnis mit dem Kreuz und plädierte für eine persönliche Beziehung zu Gott.

Auch in Strittmatt erinnerte man mit einer abendlichen Karfreitagsandacht an die Kreuzigung Jesu. Jeder Anwesende hatte die Möglichkeit, seine eigene stille Minute vor dem Kreuz zu verbringen und ein Licht zur Andacht anzuzünden. Während seiner Predigt erinnerte Günther Kaiser an die grausame Weise der Hinrichtung und appellierte an das Durchhaltevermögen der Gläubigen: "Jesus hat bis zum Schluss gebetet und war selbst im größten Leid ein Vorbild des Friedens."

Viele Gemeinden zelebrierten den Ostersonntag und damit die Auferstehung bereits in den frühen Morgenstunden. Die evangelische Gemeinde Todtmoos sowie die Christuskirche in Murg luden noch vor Sonnenaufgang zum morgendlichen Gottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück ein. Beim zweiten Gottesdienst der evangelischen Gemeinde Todtmoos nannte Pfarrer Markus Wagenbach Gründe für den Glauben an die Auferstehung und erläuterte die Bedeutung dieses Ereignisses. "Jesus ist nicht tot, sondern er ist lebendig und mit den Menschen – er ist auferstanden. Diese Botschaft verändert alles", verkündete Wagenbach in seiner Osterpredigt.