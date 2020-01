Wie mehr Platz für neue Grabstätten auf dem Rickenbacher Friedhof geschaffen werden kann, war erneut Thema im Gemeinderat. Dem Gremium lag das Angebot einer auf Urnenanlagen spezialisierten Firma für 24 Grabstätten vor, in der jüngsten Sitzung fand es jedoch keine Mehrheit – was vor allem am Zeitpunkt lag.

„Warum jetzt diese Sachen einkaufen und uns einengen?“, fragte Andreas Vogt, „ich würde mir gerne mehr Zeit nehmen.“ Bürgermeister Dietmar Zäpernicks Vorschlag, bei Kaufbeschluss würde die Verwaltung „ein ordentliches Konzept erstellen“, lehnten acht Gemeinderäte aus allen drei Fraktionen ab. Sechs stimmten zu, Timo Häßle enthielt sich.

Nächster Schritt: Die Verwaltung wird dem Gemeinderat einen vor zehn Jahren von einem Friedhofsexperten erarbeiteten Plan zuschicken, danach wird das Thema am 4. Februar im Rahmen einer Klausurtagung erneut besprochen.

Am Dienstag lag dem Gemeinderat ein „schlüsselfertiges“ System vor, das den Engpass bei Urnenbestattungen auf dem Rickenbacher Friedhof beenden könnte. In den drei bestehenden Urnenwänden sei derzeit nur noch eine Nische frei, berichtete Bürgermeister Zäpernick. Eine neue Urnenwand würde rund 46.000 Euro kosten, rechnete er vor, die Urnenanlage 12.270 Euro. Die Verwaltung habe bei umliegenden Friedhöfen nach Alternativen gesucht und sich unentgeltlich beraten lassen.

Dabei habe sich als Lösungsansatz ein Grabsystem, bestehend aus metallenen Hüllen, in die die Urnen auf einem eigens dafür vorgesehenen Grünstreifen links von der Abdankungshalle gelegt werden, ergeben. Vorteil: eine kostenlose Planung durch den Anbieter. Gemeinderat Rainer Wehrle erklärte, man sollte „gestaltungstechnisch daran arbeiten, es ist ein würdevolles Feld“.

Doch sein Ratskollege Walter Waßmer hatte anderes vor. „Mir ist es wichtig, dass wir diskutieren, wie wir mit dem Friedhof weiter verfahren“, sagte er. Martina Lütte äußerte sich ähnlich: „Wir sollten zuerst ein Konzept erstellen, anstatt hemdsärmlig einen Schnellschuss zu machen. Der Friedhof muss besser überlegt werden.“ Manfred Eckert fand das vorliegende Konzept gut, da der Trend in Richtung „pflegeleichtes und günstiges Urnengrab geht“. Warten bis April sei schlecht, fand er, „wenn man nichts anbieten kann“. Margrit Eckert-Schneider forderte hingegen eine „fachmännische Planung, so dass jeder Platz sinnvoll genutzt wird“.