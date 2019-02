von Peter Umstetter

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagabend an einem Wohnhaus mit Ökonomieanteil. Ein Kaminbrand war nach Mitteilungen der Feuerwehr die Ursache. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Halbmeter hohe Flamen aus dem Schornstein, wie Bernhard Schleicher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bergalingen mitteilt.

„Glück im Unglück hatten die Bewohner im Haus und ihre 30 Rinder, die sich während des Einsatzes noch im Stall befanden, denn es hätte viel schlimmer ausgehen können“, berichtet Schleicher. Die Straße um die Einsatzstelle, war aus Sicherheitsgründen für Privatleute und die Presse zu Beginn nicht zugänglich, da Funkenflug und Glatteis die Sicherheit beeinträchtigt hatten. Erst zwei Wochen zuvor wurde der Schornstein gereinigt, wie die Feuerwehr mitteilt. Jedoch kam es trotzdem zu einem Kaminbrand, welcher durch die Anwohner selbst bemerkt wurde, sagt Schleicher.

„Der Kamin bebte, wie bei einem Erdbeben“, so haben die Anwohner es wahrgenommen, berichtet Bernhard Schleicher auf Nachfrage. Nachdem die Glut von Schornsteinfegermeister Stefan Uftring aus dem Ofen genommen und der Kamin von innen gereinigt wurde, konnte von außen der Kamin mit Wasser bespritzt werden. Dies muss unter allerhöchster Vorsicht geschehen, denn Wasser darf auf gar keinen Fall in den Kamin gelangen, da es zu einer Verpuffung kommen kann. „Da der Kamin über 1000 Grad Celsius hat, würde sich eindringendes Wasser schlagartig in Wasserdampf umwandeln“, berichtet Uftring. „Ein Liter Wasser ergibt 1,7 Kubikmeter Wasserdampf und dies binnen eines Augenblicks“, erklärt der Schornsteinfegermeister weiter.

Nach Mitteilungen des Feuerwehrkommandanten waren 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bergalingen und Willaringen mit drei Fahrzeugen sowie die Polizei bei dem Schornsteinbrand im Einsatz.