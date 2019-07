Ein 60-Jähriger hat am Donnerstag gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Rickenbach mit seinem Auto einen stehenden Renault gestreift. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, wurden bei dem Zusammenstoß beide Autos beschädigt. Der Mann habe der Fahrerin des Renaults zwar seinen Namen genannt, als diese jedoch die Polizei rufen wollte, sei er davon gefahren. Eine Polizeistreife fuhr später zum Haus des 60-Jährigen, wo sie ihn antraf. Der Mann räumte den Unfall ein, sagte aber, dass die Frau die Polizei nicht habe rufen wollen. Inzwischen habe er auch bereits etwas getrunken, so der 60-Jährige gegenüber der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Um festzustellen, ob der Mann bereits zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand, musste er zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein hat die Polizei einbehalten.