Auf dem Weg zum schnellen Internet ist Rickenbach einen Schritt weiter. Am Dienstag beschloss der Gemeinderat die Masterplanung für das Ortsnetz der Breitbandverkabelung der Gemeinde. Außerdem beschloss er die Antragstellung für das Glasfasernetz und beauftragte die Verwaltung, den entsprechenden Antrag für die Bundesförderung zu stellen. Die Planungskosten werden bei interkommunaler Zusammenarbeit – Rickenbach plant zusammen mit Herrischried, erfüllt also diese Voraussetzung – mit bis zu 90 Prozent bezuschusst.

1,2 Millionen Euro Kosten bei 90 Prozent Förderung

Den Beschlüssen vorausgegangen war eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, durch das die Experten Gerhard Albicker und Max Arzner führten. Dabei ging es auch darum, welche Ortsteile Rickenbachs als „weißer Fleck“, also mit geringen Datenübertragungsraten, gelten und welche gut da stehen. Zu Letzteren gehören der Hauptort Rickenbach sowie Teile von Bergalingen und Altenschwand.

Übertragungsrate von mindestens 30 MB/s

Die Deutsche Telekom meldet nach Angaben von Albicker den Ausbau von 790 Haushalten alleine in Rickenbach. Ein Teil davon sei bereits ausgebaut, so Albicker, der restliche Ausbau soll in den nächsten drei Jahren erfolgen. Auch die Firma RST Datentechnik (Albbruck) meldet versorgte Gemeindegebiete mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 Megabyte pro Sekunde (MB/s). Was laut Albicker zur Folge haben kann, dass nicht alle Rickenbacher Bewohner auf das neue Breitbandangebot von Landkreis Waldshut und den Gemeinden umsteigen werden. „Wir rechnen mit einer Anschlussquote von 70 Prozent“, sagte Albicker.

„Wir rechnen mit einer Anschlussquote von 70 Prozent“, erklärte Gerhard Albicker (links, mit Max Arzner) in der Gemeinderatssitzung in Rickenbach. | Bild: Peter Schütz

Bürgermeister will 100 Prozent Anschlussgrad

Dennoch: Bürgermeister Dietmar Zäpernick gab als Ziel aus, alle Haushalten in der Gemeinde anzuschließen, auch die abgelegenen Häuser. Die Gemeinde Rickenbach hat 1128 Häuser. Bei einer Förderung von rund 90 Prozent blieben an der Gemeinde Rickenbach rund 1,2 Millionen Euro hängen, so Zäpernick. „Es gibt Ortsteile, die voll gefördert werden, dafür sollten jetzt die Anträge gestellt werden“, erklärte der Rathauschef. Dass Rickenbach erst jetzt an die Fördertöpfe ran will, kann Vorteile haben, lag die Förderquote zu Beginn der Breitbandplanungen bei „nur“ 50 Prozent. „Wir müssen länger warten, kriegen aber mehr Förderung“, so Dietmar Zäpernick.

Wie schnell die Tiefbauarbeiten zum Einbau der Rohre und Kabel vonstattengehen werden, machten die Experten am Beispiel Hottingen fest: Dort müssten 250 Haushalte angeschlossen werden, was, je nach Tiefbauer, ein halbes bis ein ganzes Jahr dauern könnte.