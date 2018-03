Rickenbach Experte Max Arzner erläutert Details zu Glasfaser und Backbone

Experte Max Arzner spricht über Breitband in einerm Referat bei der Versammlung der Freien Wähler Rickenbach.

Gegen das Schneckentempo im Rickenbacher Netz und den Stau auf der Datenautobahn gibt es nur eine Lösung: Breitbandversorgung und Backboneanschluss. In einem Referat informierte Max Arzner aus Hogschür die Freien Wähler in Rickenbach anlässlich ihrer Hauptversammlung über diese Themen. Die Gemeinden Rickenbach und Herrischried betreiben das Projekt in interkommunaler Zusammenarbeit und Arzner ist mit der Masterplanung beauftragt.

Die Backbone-Trasse soll von Bad Säckingen über Rickenbach nach Herrischried, Wehrhalden und in Richtung Todtmoos führen. Pro Haus oder Wohneinheit braucht es dabei vier Fasern, zwei davon sind unbedingt notwendig, zwei weitere können für andere Dienste, wie etwa Zählerablesen, verwendet werden. Vier Fasern sind zwar etwas teurer als zwei, aber nicht das Kabel ist der Hauptkostenfaktor, denn es macht nur einen Bruchteil der Tiefbaukosten aus.

Anhand des Beispiels von Egg zeigte Arzner auf, wie die Anschlüsse erfolgen sollen. Mit dem Bagger soll am Straßenrand 60 Zentimeter tief aufgebuddelt werden, ein richtiges Bett, nicht nur ein Schlitz. „Es lohnt sich nicht, am falschen Ort zu sparen. Auf lange Sicht kommt eine billigere Variante vielleicht teurer“, betonte Arzner. Auch werde ein Schlitz nur mit 40 Euro pro Meter gefördert, bei 60 Zentimeter tiefem Aushub jedoch beträgt die Förderung 80 Euro je Meter. Arzner hat für die Anschlusszahl einiges an Reserve einkalkuliert, vor allem für derzeitige Baulücken. Er appelliert aber an die Bürger um Mithilfe und bittet darum, allfällige örtliche Besonderheiten mitzuteilen.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick erläuterte, dass 2021 der Anschluss geplant sei. Mit den Baumaßnahmen in den Straßen hat die Gemeinde vor, im Jahr 2019 anzufangen. Aus diesem Grund müssen auch in diesem Jahr noch Förderanträge gestellt werden. Zäpernick ist froh, mit Max Arzner einen kompetenten Fachmann an Bord zu haben: „Herr Arzner hat jahrelang in der Schweiz mit Glasfaser verkabelt.“ Auf die Frage von Timo Häßle: „Wie weit ist uns die Schweiz voraus?“, vermeldete Arzner den erstaunten Zuhörern: „1982 habe ich bereits die ersten Glasfaserkabel an die Post verkauft.“

Die Freien Wähler stellten viele Fragen, die ihnen Arzner ausführlich beantwortete. Die Internetleistung soll nach oben offen sein, bis ein Gigabyte pro Sekunde soll übertragen werden – derzeit liegt man bei 20 Megabyte, "wenn man gut dran ist". Auch die Frage nach den Kosten für den einzelnen Anschließer kam auf. Die Gemeinde lässt den Anschlusspunkt am Grundstücksrand erstellen, dafür wird auch eine Anschlussgebühr in Rechnung gestellt, deren Höhe noch nicht feststeht. Vom Anschlusspunkt an ist es Sache des Grundstückseigentümers, auf eigene Rechnung weiterzufahren. Arzner empfahl dringend, dass die Grundstücksbesitzer auf sauberes Verlegen achten, möglichst in einem Schutzrohr und im Sandbett.