von Werner Probst

Seinen 80. Geburtstag feiert heute Eugen Kohlbrenner. Der Jubilar ist vor allem wegen seines Engagements für das Rote Kreuz in Rickenbach eine feste Größe. Kohlbrenner wurden wegen seiner Verdienste mehrmals ausgezeichnet, so mit der der höchsten Auszeichnung des Deutschen Roten Kreuzes und der silbernen Medaille des Landkreises Waldshut.

1967 gehörte Eugen Kohlbrenner zu den Gründungsmitgliedern des Rickenbacher DRK-Ortsvereins. Noch gut erinnert er sich daran, wie damals zwölf weitere Bürger der Bereitschaft beitraten, um im in der Gemeinde für schnelle Erste Hilfe zu sorgen. „Der Anfang war nicht einfach“, erinnert sich Eugen Kohlbrenner. Da die Helfer und auch die Bereitschaftsleitung nur ehrenamtlich tätig gewesen seien, habe anfänglich viel improvisiert werden müssen. Doch mit viel Einsatz habe alles geklappt. „Von den Patienten haben wir vielfach eine große Dankbarkeit erfahren und teilweise auch nach Jahren noch“, sagte der 80-Jährige. Im DRK Rickenbach fungierte Eugen Kohlbrenner 46 Jahre als Ausbilder, 21 Jahre als Bereitschaftsführer und 1986 bis 1995 als Leiter der Rettungswache Rickenbach. Er machte auch eine Ausbildung als Rettungshelfer und war von 2002 bis 2010 als First Responder im Einsatz.

Eugen Kohlbrenner ist ein Rickenbacher Urgestein. Er wuchs im Dorf auf und besuchte dort die Volksschule. Viel musste er auf der elterlichen Landwirtschaft mithelfen, arbeite nach der Schulentlassung als Bauhelfer, machte auch Urlaubsvertretung als Briefträger, ehe er beim Forstamt Bad Säckingen als Waldfacharbeiter sein Geld verdiente. 1970 heiratete er seine Frau Lioba. Drei Kinder kamen auf die Welt. Er verdiente sein Geld als Arbeiter bei der Zell-Schönau in Hottingen, ehe er 1972 Hausmeister in der Grund- und Hauptschule in Rickenbach wurde. 54 Jahre lang führte der Jubilar bis 2013 auch eine Versicherungsagentur.

Auch außerhalb des DRK war Eugen Kohlbrenner ehrenamtlich tätig. 47 Jahre lang war er Berichterstattung über die Landwirtschaft für das Statistische Landesamt. Eine Wahlperiode lang gehörte er dem Rickenbacher Gemeinderat an. Seit 1981 ist er Mitglied im Rickenbacher Gesangverein, war mehrere Jahre Gruppen- und Bezirksleiter der Katholischen Landjugend und fungierte seit 1973 als Lektor in der katholischen Kirchengemeinde und bis zur Verabschiedung vor wenigen Wochen auch als Kommunionhelfer tätig.

Auch in seinem 80. Lebensjahr gibt es für Eugen Kohlbrenner keine Langeweile. Bei gutem Wetter ist er noch täglich mindestens eine Stunde mit dem E-Bike unterwegs. „Bewegung ist das Schwungrad des Lebens“, sagt der Jubilar. Zusammen mit seiner Frau macht er immer noch gerne Urlaub in den Bergen. Am heutigen Geburtstag wird die Gratulantenschar sicherlich groß sein. Sie werden sich den guten Wünschen seiner Frau, den drei Kindern und den drei Enkelkindern anschließen.