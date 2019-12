Bürgermeister Dietmar Zäpernick ist endlich baustellentauglich. Am Jahresessen des Gemeinderates am Donnerstagabend im Gasthaus „Adler“ beschenkten ihn seine Stellvertreter Matthias Vogt, Manfred Eckert und Peter Kermisch mit einem Helm und einer Warnweste mit der Aufschrift „Bürgermeister“ – dies mit Blick auf die vielen Baustellen, die es derzeit in der Gemeinde gibt und noch geben wird. „Wir wollen Ihnen auch was Gutes tun“, sagte Vogt zu Zäpernick. Dieser habe „anstrengende Stunden mit dem Gemeinderat gehabt, aber wir mit Ihnen auch“, so Vogt.

In der Summe sei die Zusammenarbeit von Gemeinderat und Bürgermeister jedoch „konstruktiv“ gewesen, hielt er fest. Manfred Eckert fügte hinzu: „Es war viel Diskussionsbedarf.“ Dabei fielen auch mal „harsche“ Worte, wie zum Beispiel in der Debatte, ob die im bestehenden Schulhaus in Rickenbach erst vor wenigen Jahren und für viel Geld eingebauten Fenster wieder entfernt werden sollen. Zäpernick sagte am Ende dieser Sitzung: „Jetzt geh ich heim und nimm erst mal einen Schnaps.“ Damit dem Bürgermeister der Schnaps nicht ausgeht, so Eckert, haben ihm die Stellvertreter einen „Allwetterschnaps“ aus Laufenburg mitgebracht.

Neujahrsempfang Nachdem der Neujahrsempfang 2019 ausgefallen war, wird er 2020 wieder stattfinden. Dies berichtete Bürgermeister Dietmar Zäpernick am Jahresessen. Datum und Ort: Donnerstag, 9. Januar 2020, in der Gemeindehalle Willaringen. Dabei sollen der langjährige Forstrevierleiter Werner Gebhardt sowie die früheren Gemeinderäte Hubert Strittmatter und Hubertus Matt offiziell verabschiedet werden.

Dietmar Zäpernick blickte auf ein arbeitsames und ereignisreiches Jahr 2019 zurück, das von der Erweiterung der Rickenbacher Schule sowie von der Breitband-Planung geprägt war. Im Februar wurde die Einstellung des neuen Kläranlagenleiters Peter Schmid beschlossen. Weitere Beschlüsse bezogen sich auf die Erneuerung der Rickenbacher Homepage und die Schulsozialarbeit. Dazu teilte Zäpernick top aktuell mit: „Es ist jemand gefunden worden.“ Für den Reiterhof bei Altenschwand fasste der Gemeinderat einen Satzungsbeschluss, für den Ausbau des Breitbandnetzes machte er den Weg durch Planungsvergaben frei. „Mit dem Breitbandausbau geht es im Frühling 2020 los, so dass wir in zwei bis drei Jahren jedes Haus – wer es möchte – anschließen können“, blickte Zäpernick voraus.

Was auch geschah: Der Forstbetrieb wurde neu organisiert und die Verkehrssituation in der Kirchstraße diskutiert, „aber darüber werden wir wieder im nächsten Jahr weiter diskutieren“. Der Gemeinderat hatte 2019 in 14 öffentlichen und fünf nichtöffentlichen Sitzungen insgesamt 40 Stunden Gremienarbeit geleistet, so Zäpernick. „Wir sind auf einem extrem guten Weg“, lautete sein Fazit. Dem Gemeinderat dankte er für die „weitgehend konstruktive Zusammenarbeit“. Zäpernick sagte: „Sie sind ein kritischer Gemeinderat. Wenn die Kritik der Sache dient, macht es Sinn.“