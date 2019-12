von Ernst Brugger

Dass das betreute Wohnen vor 20 Jahren in Rickenbach ins Leben gerufen werden konnte, sei Menschen zu verdanken, die damals eine weise Entscheidung getroffen hätten, sagte Bürgermeister Zäpernick in seiner Begrüßung der Bewohner. Vor allem sei es der damalige Bürgermeister Georg Keller gewesen, der auch als Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes Rickenbach damals den Weitblick hatte und die richtige Entscheidung getroffen habe, dass hier im Dorfzentrum genau der richtige Ort für eine solche soziale Einrichtung sei. „Ihnen dafür ein ganz großes Kompliment“, sagte Zäpernick an Georg Keller gerichtet, denn es sei dessen Werk, für das er auch Widerstand bekommen habe, aber allem Gegenwind habe Keller standgehalten.

Die segensreich Einrichtung sei ein Glücksfall für die Gemeinde und auch für deren Bewohner. Die bezahlbaren Wohnungen seien freundlich und gemütlich, so Zäpernick weiter. Denn die Wege für wichtige und notwendige Tätigkeiten und Besorgungen, wie Einkaufen, Arzt und Apotheke oder Busbahnhof und Banken seien kurz. „Wenn wir jetzt mit einem Geburtstagsfrühstück mit anschließendem kleinen Umtrunk feiern können sind es genau 20 Jahre und elf Tage her“, erinnerte der Bürgermeister, „dass am 1. Dezember 1999 die ersten Mieter hier eingezogen sind“. Er freue sich, an diesem Jubiläum teilnehmen zu dürfen und sein Dank galt Marion Vetter sowie Martha und Kurt Reiss für die Organisation der kleinen und würdigen Jubiläumsfeier.

Aber auch vielen anderen Menschen gebühre Dank, so Zäpernick, nämlich den Leitern der Wohnanlage, Maria Keller, Barbara Beck, Christof Maier und jetzt Marion Vetter. Hohe Anerkennung würden aber auch weitere Betreuerinnen und Betreuer für ihren vorbildlichen Einsatz verdienen, sagte der Bürgermeister, und zwar Martha Reiss, Rosemarie Gerspacher, Christa Weiss, Ute Östringer, Rosa Eckert, Hildegart Gallmann, Renate Brunkow, Ursula Mokinski, Susi Kaiser, Gabriele Böhler, Lucia Philipp, Ursula Frei, Kurt Reiss, Bernhard Gerspacher und noch weitere. Er hoffe, er habe die Wichtigsten genannt und niemanden vergessen, denn alle Personen waren und seien diejenigen, die dieses betreute Wohnen zu einer Erfolgsgeschichte für das Dorf gemacht haben. „Allen ein herzliches Dankeschön“, so Zäpernick anerkennend.