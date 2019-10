Hottingen (cha) „Schon jetzt können die hochgesteckten Umweltziele, die bis zum Jahr 2050 umgesetzt werden sollen, mit modernen Energiesystemen im Eigenheim erreicht werden“, betont Manfred Schäuble von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme, Rickenbach/Hottingen. Dass dieses Ziel erreicht werden kann, ist keine Utopie. „Jeder kann etwas dafür tun“, betont der Energie-Pionier Manfred Schäuble. Für Hausbesitzer beginnt der Klimaschutz im eigenen Haus, so auch das Motto des XL-Energiefrühschoppens am Sonntag, 27. Oktober. Ab 13 Uhr gibt es Fachvorträge rund um das Thema des Tages und Gelegenheit zur Diskussion, zu Gesprächen und zum Austausch an den Infopoints der anwesenden Fachpartnerfirmen und der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme.

„Wir müssen die Energiewende an der Wurzel anpacken und die ist auch im eigenen Haus“, betont Manfred Schäuble. Neben dem Willen der Hausbesitzer, aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun, braucht es jedoch zudem Firmen mit Pioniergeist, die es verstehen, die gesetzten Chancen zu nutzen und sie vorleben. Wenn es um innovative, nachhaltige Technologien geht, können sich die Hausbesitzer auf den Energiefachmann vor Ort, auf die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme, Rickenbach/Hottingen, dem regionalen qualifizierten Fachbetrieb und Unternehmen mit Pioniergeist und jahrzehntelanger Erfahrung, verlassen. Von der Beratung über die Planung bis hin zu Montage und zum Kundendienst sind die Kunden bei dem Meisterbetrieb mit über 30 Jahren Erfahrung in Wärme und Strom für das Eigenheim in besten Händen. Die Firma kann mit mehr als 1000 Referenzanlagen aufwarten. „Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil“, betont Manfred Schäuble. Um diesen hohen Standard zu halten und weiter auszubauen, braucht es auch tatkräftige solide Mitarbeiter, welche die erarbeiteten Lösungen kompetent umsetzen. „Wir wollen viele Menschen für die Energiewende begeistern“, erklärt Manfred Schäuble, denn die Energiewende bietet und schafft interessante Arbeitsplätze.

„Jobs for Future“

„Die Energiewende ist in erster Linie eine Aufgabe für gute Handwerker, Techniker und Ingenieure, die konkret an Lösungen arbeiten“, konkretisiert Manfred Schäuble. Dabei geht es nicht nur um gute Planer, sondern noch mehr um solide Handwerker, die ein sehr breites handwerkliches Können und eine große Arbeitssorgfalt aufweisen, um vor Ort gute Lösungen umzusetzen. Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme bietet solche Arbeits- und Ausbildungsplätze. Um jungen Menschen, denen die Energiewende und die Umwelt am Herzen liegen für dieses Arbeitsfeld zu begeistern, richtet sich der erste Teil des Energiefrühschoppens ab 13 Uhr ganz gezielt an zukünftige Lehrlinge. Direkt aus der Hand vom Azubi-Team der Firma Schäuble erfahren sie in einem lockeren Vortrag und in Gesprächen am Infopoint welche Möglichkeiten eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK, mit dem Schwerpunkt regenerative Energiesysteme, bietet. Eine Bewerbung ist ganz einfach, erklärt Manfred Schäuble. Einfach direkt am „SundayForFuture“ den Flyer ausfüllen und um ein Bewerbungsgespräch bitten.

„Eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker oder zur Anlagenmechanikerin bei Schäuble Regenerative Energiesysteme eröffnet viele berufliche Chancen in der Energieversorgung von morgen“, betont Manfred Schäuble, denn es würden alle gebraucht, nur gemeinsam gäbe es ein Ganzes.