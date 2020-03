Hottingen (cha) Mit dem aktuellen und besonders attraktiven neuen Klima-Schutz-Programm der Bundesregierung gibt es ab jetzt richtig hohe Förderungen beim Umstieg auf zukunftsweisendes Heizen mit erneuerbaren Energien. „Eine sichere Rendite für Sie und fürs Klima ist Ihnen damit sicher“, verspricht der Energie-Pionier Manfred Schäuble. Fördermittel bis zu 45 Prozent gewährt der Staat seit dem 1. Januar für eine neue Heizung in einem Bestandsgebäude beim Umstieg auf zukunftsweisendes Heizen mit erneuerbaren Energien. Ein Angebot das keinen Hausbesitzer kalt lässt.

Für Immobilienbesitzer stellt sich allerdings die Frage: „Wie kann ich mit meinem Haus auf eigene Energie umsteigen und zudem in den Genuss einer hohen Förderung über das Klima-Schutz-Programm der Bundesregierung kommen?“ Antworten und einen aktuellen Überblick über denkbare Techniken, ihre Wirtschaftlichkeit, aber auch über die neuen staatlichen Möglichkeiten der Förderung gibt es vom Fachmann und zwar am Energiefrühschoppen der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme in Rickenbach-Hottingen am Sonntag, 8. März, in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr. Interessierte erfahren dann vom Fachmann Manfred Schäuble zuverlässig und präzisiert, wie es möglich wird, zukünftig durch den Einsatz von erneuerbaren Energien im eigenen Haus komplett CO2-neutral zu werden. In seinem Vortrag wird Manfred Schäuble um 11 Uhr die Besucher des Energiefrühschoppens rund um das zukunftsweisende Heizen mit erneuerbaren Energien informieren. Zudem wird er Möglichkeiten beleuchten wie bei einer Modernisierung der Heizungsanlage Betriebskosten eingespart und Fördergelder für eine neue Anlage beantragt werden können. Lösungsansätze, wie man in der eigenen Immobilie zum selbständigen Energieversorger für Wärme, Warmwasser, Strom und Mobilität wird, präsentiert Manfred Schäuble ergänzend.

„Klimaschutz beginnt im eigenen Haus, nutzen Sie diese Chance und leiten Sie Ihre Energie-Wende aktiv ein“, betont Manfred Schäuble. Gegen den Klimawandel könne man demonstrieren, debattieren, oder aber ein modernes Heizsystem installieren und damit fürs Klima und sich selber auf einen sicheren Profit bauen, betont der Energie-Pionier Manfred Schäuble.

Die moderne Holzheizung

Eine moderne Holzheizung ist durch die Verbrennung von Biomasse komfortabel, zeitgemäß, umweltfreundlich und günstig. Sie nutzt den regionalen Rohstoff Holz und setzt die im Holz enthaltene Energie annähernd ohne Verlust in Wärme um. Damit erzielt die Holzheizung einen hohen Wirkungsgrad, sowohl bei der Erzeugung von Wärme für die Heizung wie für das Warmwasser. Die Vorteile liegen klar im ökologischen und ökonomischen Bereich. Durch eine optimale Ausnutzung der heimischen, nachwachsenden Rohstoffe ist sie besonders effektiv. Eine Holzheizung kann mit unterschiedlichen Brennstoffen betrieben werden. Scheitholz, Pellets oder Holzhackschnitzel können eingesetzt werden.

Wärme und Strom mit der Kraft der Sonne

Die Solartechnik macht es möglich, die Kraft der Sonne für die Gewinnung von Warmwasser und Heizung sowie für die Erzeugung von Strom für das eigene Haus und die Einspeisung ins öffentliche Netz einzusetzen. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand, denn die Energiequelle der Sonne ist unerschöpflich und kostenfrei, zudem wird kein CO2-Ausstoß erzeugt. Über die Solarthermie wird die Energie der Sonne für Heizung und Warmwasser gewonnen. Das schont die Umwelt und senkt den Energieverbrauch. Die Photovoltaikanlage wandelt Sonnenenergie klimaneutral in elektrischen Strom um. So lassen sich durch den Eigenverbrauch die Stromkosten senken und bei einer Einspeisung der nicht benötigten Energie in ein öffentliches Netz lässt sich sogar noch Geld verdienen.

Ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit von kommerziellen Stromanbietern ist mit der Installation eines Stromspeichers gewährleistet. Damit steht tagsüber erzeugter Sonnenstrom abends und nachts zur Verfügung.

Energiefrühschoppen

Die Firma Schäuble – Regenerative Energiesysteme, Rickenbach/Hottingen, lädt am Sonntag, 8. März, zum Energie-Frühschoppen von 10.30 bis 13 Uhr ein.

Das Thema des Anlasses lautet „Die Sonnenenergie/moderne Holzheizung – Sichere Rendite: fürs Klima und für Sie“. Am Aktions-Sonntag gibt es einen Fachvortrag um 11 Uhr zum aktuellen Thema. Anschließend bietet sich die Gelegenheit zur Diskussion, zu Gesprächen und zum Austausch. Der Vortrag ist kostenlos.

Der nächste Energiefrühschoppen findet am 29. März statt, mit dem Thema „Neue Heizung? – Welches Heizsystem passt zu mir?“

Weitere Infos unter Telefon 07765/91 97 02 oder im Internet unter:

http://www.manfred-schaeuble.de