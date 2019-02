Hottingen (cha) „Das Thema Heizungsmodernisierung ist derzeit aktueller denn je“, betont der Energie-Pionier Manfred Schäuble. Immerhin gelten zwei Drittel der Ölheizungen und die Hälfte der Gasheizungen in Baden-Württemberg als komplett veraltet und müssten dringend ausgetauscht werden. Immobilienbesitzer stehen jedoch vor der Frage: Welches Heizungssystem passt zu mir? Beim Energiefrühschoppen der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme in Rickenbach-Hottingen am Sonntag, 17. Februar, erfahren Interessierte in der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr aus erster Hand vom Fachmann Manfred Schäuble welches neue Heizsystem zur Immobilie passt.

Manfred Schäuble wird in seinem Vortrag um 11 Uhr die Besucher des Energiefrühschoppens zum Thema neue Heizung sensibilisieren. Er wird ihnen zudem Möglichkeiten aufzeigen wie bei einer Modernisierung der Heizungsanlage Betriebskosten eingespart und Fördergelder für eine neue Anlage beantragt werden können. Zudem wird Manfred Schäuble erste Lösungsansätze präsentieren, wie man in der eigenen Immobilie zum selbständigen Energieversorger für Wärme, Warmwasser, Strom und Mobilität wird.

„Mit einer neuen Heizung kann doppelt gespart werden, zum einen durch niedrigere Betriebskosten und zum anderen durch die Nutzung von Fördergelder“, betont Manfred Schäuble. Beispielsweise können Heizungsoptimierer jetzt von einer staatlichen Förderung in Höhe von bis zu 30 Prozent der Kosten profitieren.

„Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der, dass mit einer neuen Heizung ein wichtiger Betrag zum Klimaschutz geleistet wird“, ergänzt der Fachmann.

Eine neue Heizungsanlage reduziert je nach der eingesetzten Technik den Energieverbrauch drastisch. Bei der herkömmlichen Wärmeerzeugung mit fossilien Brennstoffen wie Öl und Gas, werden mit der Brennwerttechnik die besten Ergebnisse erzielt. Ein hoher Wirkungsgrad kann beim Einsatz von Biomasse in Form von Pellets, Scheitholz oder Hackschnitzel erzielt werden. Ein Holzofen kann zusätzliche Wärme an die zentrale Heizungsanlage liefern. Eine kompakte Energiezentrale zur Versorgung mit Wärme, Warmwasser und Strom ist eine Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage wie sie der „Dachs SE“ bietet. Die Energie des Brennstoffes wird dabei bis zu 95 Prozent genutzt. Zum Einsatz können jedoch auch eine Wärmepumpe oder eine Brennstoffzelle kommen. Sonnenkollektoren nutzen die Sonnenstrahlung zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Richtig rund wird die optimale Nutzung der erzeugten Energie durch einen multifunktionalen und innovativen Frischwasser-Multienergiespeicher der neuesten Generation. Er eignet sich ideal zur Verwendung regenerativer Energien wie Sonnen- und Holzverbrennungsenergie oder konventioneller Energien wie Gas, Öl und Wärmepumpen. Die gespeicherte Wärme kann zur Warmwasser-Bereitung und zugleich zum Heizen genutzt werden.

Die Firma

Die Firma Schäuble – Regenerative Energiesysteme aus Rickenbach/Hottingen ist Energie-Pionier. Seit über 30 Jahren bürgt der eingetragene Fachbetrieb für Qualität und Sicherheit, wenn es um umweltschonende und energiesparende Haustechnik und die Nutzung von regenerativen Energien wie beispielsweise Sonnenenergie für Wärme und Strom, Holzheizungen oder Kraft-Wärme-Kopplung geht. Schäuble bietet von der individuellen Beratung vor Ort, der Planung sowie einem detaillierten Angebot, dem Stellen von Anträgen für Fördergelder sowie der Finanzierung bis hin zur fachgerechten Montage, der Inbetriebnahme und einer Einweisung sowie einem zuverlässigen Service, alles komplett aus einer Hand.

Umweltpluspunkte

Die von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme bisher in Betreib genommene Anlagen verringern den schädlichen CO2-Ausstoß jährlich um rund 8640 Tonnen. 4,3 Millionen Bäume wären nötig, um diese Menge an CO2 abzubauen.

Es wurden 187 Dachs und Dachs-Stirling Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, 336 Pellets-, Scheitholz- und Hackschnitzel-Anlagen, 495 Öl- und Gas-Brennwert-Anlagen sowie 989 Solaranlagen für Wärme und Strom in Betrieb genommenen.

Energiefrühschoppen

Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme, Rickenbach/Hottingen, lädt zu den Energie-Frühschoppen jeweils von 10.30 bis 13 Uhr ein. An den Aktions-Sonntagen gibt es jeweils einen Fachvortrag um 11 Uhr zum aktuellen Thema. Anschließend bietet sich die Gelegenheit zur Diskussion, zu Gesprächen und zum Austausch. Der Vortrag ist kostenlos.

Die weiteren Energiefrühschoppen-Termine – 24. Februar, Die moderne Holzheizung – Komfortabel, CO2-neutral und heimisch; 17. März: Stromerzeugende Heizung – Klima schonen, Geld sparen, autark werden; 24. März: Die Sonnenenergie – Sichere Rendite fürs Klima und für Sie; 31. März: Das Hauskraftwerk – Strom, Wärme, Mobilität intelligent vernetzt.

Weitere Infos unter Telefon 07765/91 97 02 oder im Internet unter:

http://www.manfred-schaeuble.de