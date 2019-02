Hottingen (cha) „Heizen mit Holz ist zeitgemäß und günstig“, betont Manfred Schäuble, der Energie-Pionier aus Hottingen. Im Mittelpunkt vom Energiefrühschoppen der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme, am Sonntag, 24. Februar, stehen ökologische Heizsysteme. Von 10.30 bis 13 Uhr dreht sich alles um die moderne Holzheizung.

Manfred Schäuble wird in seinem Vortrag um 11 Uhr die Besucher des Energiefrühschoppens zu den komfortablen und umweltfreundlichen Möglichkeiten informieren, die der heimische nachwachsende CO2-neutrale Rohstoff Holz zu bieten hat. Heizen mit Holz ist gelebte Nachhaltigkeit. „Sei es mit Pellets, Scheitholz oder Hackschnitzel, Heizen mit Holz ist sinnvoll für Mensch und Natur“, erklärt Manfred Schäuble. Heizen mit Holz bedeute aber auch, zu 100 Prozent Unabhängigkeit zu gewinnen von Öl und Gas. Zudem lassen sich mit einer modernen Holzheizung die Heizkosten um bis zu 40 Prozent senken.

Holz ist darüber hinaus ein regionaler Energieträger mit kurzen Versorgungswegen und überschaubarer Wiederverfügbarkeit. Ein weiteres und starkes Argument für eine Pellets-, Scheitholz- oder Hackschnitzel-Anlage ist die Tatsache, dass der Staat diese Art des Heizens weiterhin mit besonders attraktiven Zuschüssen fördert. Das Heizen mit Holz bietet viele Vorteile. Der Energieträger Holz ist in modernen Feuerungsanlagen wirtschaftlich attraktiv. Der heimische nachwachsende CO2-neutrale Rohstoff ist preisstabil, in ausreichender Menge vorhanden und sowohl umwelt- wie klimafreundlich. Eine Pelletheizung ist eine sehr gute Alternative zur Öl- oder Gasheizung. Moderne Holzheizungen arbeiten schadstoffarm, weitgehend automatisch und mit einem hohen Wirkungsgrad, dadurch sind sie eine echte Alternative für die Wärmeerzeugung. „So lässt sich für die Zukunft zuverlässig und wirtschaftlich überzeugend planen“, betont Manfred Schäuble.

Kompetenz,

Qualität, Erfahrung

Die Firma Schäuble – Regenerative Energiesysteme aus Rickenbach/Hottingen ist Energie-Pionier. Seit über 30 Jahren bürgt der eingetragene Fachbetrieb für Qualität und Sicherheit, wenn es um umweltschonende und energiesparende Haustechnik und die Nutzung von regenerativen Energien wie beispielsweise Sonnenenergie für Wärme und Strom, Holzheizungen oder Kraft-Wärme-Kopplung geht.

Schäuble bietet von der individuellen Beratung vor Ort, der Planung sowie einem detaillierten Angebot, dem Stellen von Anträgen für Fördergelder sowie der Finanzierung bis hin zur fachgerechten Montage, der Inbetriebnahme und einer Einweisung sowie einem zuverlässigen Service, alles komplett aus einer Hand.

344 Pellets-, Scheitholz- und Hackschnitzel-Anlagen wurden von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme bisher in Betrieb genommen. 1988 wurde der erste Scheitholzkessel installiert. 1995 entstand in Rickenbach das erste kommunal versorgte Nahwärmenetz in Baden-Württemberg, betrieben mit Hackschnitzel. 1998 konnte die erste Pellets-Heizung und 2015 der erste Pellets-Brennwertkessel in Betrieb gehen.

Energiefrühschoppen

Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme, Rickenbach/Hottingen, lädt zu den Energie-Frühschoppen jeweils von 10.30 bis 13 Uhr ein. An den Aktions-Sonntagen gibt es jeweils einen Fachvortrag um 11 Uhr zum aktuellen Thema. Anschließend bietet sich die Gelegenheit zur Diskussion, zu Gesprächen und zum Austausch. Der Vortrag ist kostenlos.

Die weiteren Energiefrühschoppen-Termine: 17. März: Stromerzeugende Heizung – Klima schonen, Geld sparen, autark werden. 24. März: Die Sonnenenergie – Sichere Rendite: fürs Klima und für Sie. 31. März: Das Hauskraftwerk – Strom, Wärme, Mobilität intelligent vernetzt.

Weitere Infos unter Telefon: 07765/91 97 02 oder im Internet: http://www.manfred-schaeuble.de