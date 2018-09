In Hütten ist am Sonntagmorgen gegen halb zwei ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Die Feuerwehr Rickenbach wurde von den Nachbarwehren aus Bad Säckingen und Wehr unterstützt. Etwa 150 Feuerwehrleute halfen mit Drehleiter und Atemschutz, den Brand zu löschen.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Laut Mitteilung der Polizei wurde ein Hausbewohner bei dem Feuer verletzt. Er sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann soll sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs alleine im Haus aufgehalten haben.

Bild: Scheibengruber, Matthias

Der Schaden am Haus liegt nach Angaben der Polizei am Morgen im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittler gehen jedoch momentan von einer technischen Ursache aus.

Bild: Scheibengruber, Matthias

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein