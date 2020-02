Der Gemeinderat Rickenbach hat in seiner jüngsten Sitzung die Einrichtung einer Kindergartengruppe im Schulhaus Willaringen beschlossen. Damit folgte er einer Empfehlung des Sozialausschusses. Der Entscheidung vorausgegangen war der Umstand, dass Ende 2019 zu wenige Plätze in den drei kommunalen Kindergärten vorrätig waren und Anfragen für einige Dreijährige vorerst abgewiesen werden mussten.

Das Schulhaus Im Mai 2017 hat der Rickenbacher Gemeinderat entschieden, die Außenstelle Willaringen der Rickenbacher Grundschule aufzulösen. Sämtliche Schüler werden seit dem laufenden Schuljahr am zentralen Standort in Rickenbach unterrichtet. Das Gebäude in Willaringen befindet sich in Gemeindebesitz. Willaringen hat als einziger Ortsteil der Gemeinde Rickenbach kein Gebäude für Vereine. Zurzeit nutzt der Musikverein Willaringen die Gemeindehalle für Proben, Theateraufführungen und das Dorffest.

Mittlerweile habe sich die Situation jedoch entspannt, berichtete Bürgermeister Zäpernick, sodass derzeit allen dreijährigen Kindern Kindergartenplätze angeboten werden können. Trotzdem sei der Sozialausschuss sich darin einig, dass ab September 2020 in Willaringen eine weitere Gruppe eröffnet werden soll, damit dann auch allen anderen Kindern Kindergartenplätze angeboten werden können. Das erforderliche Personal wird vom Erzieherinnenteam des Kindergartens Willaringen bereitgestellt, berichtete Zäpernick. Dies habe die Kindergartenleitung zugesichert, sagte er. Im Willaringer Schulhaus sollen zwei Räume dafür freigemacht werden.

Altenschwand Wunsch nach neuem Probenraum soll für Trachtenkapelle bald in Erfüllung gehen Das könnte Sie auch interessieren

Gratis ist das Vorhaben nicht umzusetzen: Die Maßnahmen wie Einbau von Kindersicherungen für Steckdosen, Klemmschutz bei Türen, Hocker für zwei Toiletten oder Verkleidung der Heizkörper werden rund 3800 Euro kosten. Weitere notwendige Arbeiten, die im Schulhaus für eine künftige Nutzung durch die örtlichen Vereine notwendig würden – Fluchttreppe, Notausgangbeschilderung, Nutzungsänderung – sind nicht eingerechnet, da diese nicht in direktem Zusammenhang mit einer vorübergehenden Kindergartennutzung stehen. Zäpernick machte deutlich, dass der Betrag von 3800 Euro nur für die zusätzliche Nutzbarmachung für eine Kindergartengruppe erforderlich ist.

Rickenbach Die Rickenbacher Kindergärten sind voll belegt Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Volker Matt begrüßte das Vorhaben. „Das ist eine gute Lösung“, sagte er, „wir müssen den Kindern eine Chance geben und das Personal ist vorhanden.“ Ähnlich sah es Walter Waßmer: „Das ist die beste Lösung und am einfachsten umzusetzen.“ Den Zeitplan, die Räume für die Kindergartengruppe bis September fertig zu haben, bezeichnete Matthias Vogt als sportlich. „Aber das schaffen wir“, war er überzeugt. Martina Lütte: „Wenn wir jetzt loslegen, klappt es bis September.“ Zu den Vereinen, die das Schulhaus nutzen werden, sagte sie: „Das geht miteinander, es sind alle im Boot.“ Im Herbst 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, das Willaringer Schulhaus den örtlichen Vereinen zur Nutzung zu überlassen. Davon könnten unter anderem der Musikverein Willaringen, der Imkerverein, der Gesangsverein, die Trachtengruppe, die Feuerwehr und die Hotze-Hüüler Rickenbach profitieren.