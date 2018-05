Willaringen Ein Ort im Wandel der Zeit: Willaringen feiert 700-jähriges Bestehen

700 Jahre Willaringen: Das Dorf feiert in diesem Jahr Jubiläum. Der Musikverein veranstaltet vom 2. bis 4. Juni bei der Gemeindehalle das Willaringer Dorffest – ein Fest mit Musik, Tanz und Naturparkmarkt. Ein Rückblick auf die wechselhafte Ortsgeschichte.

Der Musikverein "Alpenblick" Willaringen und die Feuerwehrabteilung Willaringen ziehen wieder an einem Strang: Vom 2. bis 4. Juni richten sie bei der Gemeindehalle das Willaringer Dorffest aus – ein Fest mit Musik, Tanz und Naturparkmarkt, also mit allem Drum und Dran. Nur eines wird nicht geschehen: Es wird keinen offiziellen Festakt geben, obwohl Willaringen von Historikern das 700-jährige Bestehen zugeschrieben wird.

Die Faktenlage ist aber auch vage. Am 23. April 1832 trat die Badische Gemeindeordnung in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt gab es Bürgermeister und Gemeinderat. Und erst ab diesem Zeitpunkt kann man von der Politischen Gemeinde Willaringen sprechen. Diese ist streng genommen "erst" 186 Jahre alt.

Davor gab es Vögte in der vorderösterreichischen Zeit, die 1806 endete. Aufgrund des Wiener Kongresses, nach der Absetzung von Napoleon, gab es neben dem bisher beherrschenden Absolutismus auch liberalere Töne, die maßgeblich von den Familien derer von Hardenberg und derer von Stein unter das Volk gebracht wurden. Die Kernaussage ihrer Mitteilung lautet, dass vor Ort alles geregelt werden soll, was geht, und erst, wenn das nicht mehr möglich ist, eine höhere Instanz zuständig wird. Damit wurde der Föderalismus geboren. Dieser Prozess dauerte von circa 1815 bis 1830. Ab 1832 ab es dann Gemeindeordnungen.

Willaringen zeichnet aber eines aus, was auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Rickenbach einmalig ist: Willaringen machte damals von dem Recht Gebrauch, eine so genannte "Samtgemeinde" mit Stabhalter zu gründen. Ihr gehörten zunächst Willaringen, Wieladingen, Schweikhof, Wickartsmühle und später Egg sowie Jungholz an. Alle Orte behielten ihre Finanzhoheit mit jeweils einem Stabhalter zur Wahrung der eigenen Interessen. Den damaligen Ortschaften erstellte die Samtgemeinde jährlich Rechnungen für geleistete Gemeinschaftsaufgaben.

Die Namensnennung von Willaringen im Verzeichnis des Habsburger Urbar von 1318 ist relativ zu sehen. 1257 wurde Bergalingen erwähnt, 1265 Wieladingen. Beide Orte sind somit älter und haben trotzdem kein Jubiläum gefeiert. Laut Ortschronik der Gemeinde Rickenbach erfolgte die Besiedelung der Gemeinde Willaringen über das Frauenstift Bad Säckingen in den Orten Egg, Schweikhof und Wieladingen schon im 9. Jahrhundert.

Die Edlen von Wieladingen hatten damals das "Kleinmeieramt" inne und bauten zur Sicherung der Orte, strategisch über dem Murgtal, die Verwalterburg. Selbst diese ist in zwei Bauabschnitten erbaut worden, müsste also zum Teil erheblich älter sein als aus dem Jahr 1265. Wobei diese Art von Burgenbau erst mit Otto dem Großen aufkam, also etwa zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert. Schweighof leitet sich von Viehhöfen ab, die Käsezins zu leisten hatten, und dann gibt es noch die Heidenschmiede in Wieladingen, deren Geschichte noch gar nicht aufgearbeitet ist.

Die Entwicklung der Selbstverwaltungen wurde von der Badisch Großherzoglichen Regierung in regelmäßigen Bereisungen vor Ort beobachtet. Davon geben Protokolle beim Karlsruher Generallandesarchiv Zeugnis. Die Form der Samtgemeinde Willaringen wurde 1935 durch den Erlass einer neuen Gemeindeordnung in eine Einheitsgemeinde mit Zentralisierung umgewandelt. Diese Einheitsgemeinde bestand bis 1975. In diesem Jahr wurde Willaringen ebenso wie Bergalingen im Zuge der Gemeindereform in die Gesamtgemeinde Rickenbach zwangseingemeindet. Die Willaringer und Bergalinger hatten sich bis zuletzt dagegen gewehrt. Letzter Bürgermeister der Gemeinde Willaringen war Fridolin Albiez. Er war von 1952 bis 1974 im Amt.

Der Widerstand gegen die Eingemeindung ist nachvollziehbar. Als das Schluchseewerk Anfang der 1960er Jahre mit dem Bau des ersten Pumpspeicherbeckens im Hotzenwald am Eggberg begann, entstanden viele Arbeitsplätze. Davon profitierte insbesondere Egg, wo zeitweise mehr Arbeiter als Einheimische lebten. In Egg, ohnehin der größte Ortsteil der früheren Gemeinde Willaringen, entstanden neue Häuser und gab es eine eigene Kläranlage. Später baute Schluchseewerk die Schaltanlage Kühmoos mit teilweise bis zu 60 Arbeitsplätzen.

Willaringen stand also finanziell gut da und investierte in die Infrastruktur, unter anderem in die erste öffentliche Wasserversorgung der Region. 1961/62 errichtete die Gemeinde Willaringen eine Schule, 1969 ein Lehrerwohnhaus sowie die Gemeindehalle inklusive Verwaltungsraum (wo bis vor kurzem noch eine Arztpraxis untergebracht war), Platz für Feuerwehr und Bauhof sowie Schlachtraum. Vor 25 Jahren kam der Kindergarten dazu. Im Jahr 2018 zählt Willaringen 1021 Einwohner.