„In Altenschwand wird alles anders“: So hat Bürgermeister Dietmar Zäpernick das Vorhaben kommentiert, das ehemalige Rat- und Schulhaus in der Mitte des Ortsteils zu modernisieren. Die frühere Abwägung, ob das Gebäude einem Neubau weichen soll, ist schon länger vom Tisch. Klar ist, dass es erhalten bleiben soll – über das Wie machte sich eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe Gedanken. Das Ergebnis stellten Matthias Vogt (Gemeinderat aus Altenschwand), Tanja Kammerer (Vorsitzende Trachtenkapelle Altenschwand) und die ehrenamtlich tätige Architektin Katja Knaus dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vor.

Platz für Vereine

Zwei Vereine nutzen derzeit das Erdgeschoss im Schulhaus. Den Landfrauen stehen 32 und der Trachtenkapelle Altenschwand 55 Quadratmeter zur Verfügung. Beide Vereine sollen nach den Plänen von Katja Knaus mehr Platz erhalten: Die Landfrauen künftig 52 und die Trachtenkapelle 88 Quadratmeter. „Das Erdgeschoss würde zu einem Multifunktionssaal werden und könnte auch für Konzerte genutzt werden“, erklärte Knaus, die auch den Begriff „Bürgersaal“ verwendete.

Das Schulhaus Das frühere Rat- und Schulhaus in Altenschwand ist um das Jahr 1880 erbaut worden, wie es heute bekannt ist. Die letzte große Instandsetzung fand im Jahr 1971 statt. Es wird von den Landfrauen Altenschwand als Treffpunkt und von der Trachtenkapelle Altenschwand als Probelokal genutzt. Geheizt wird es mittels Nachtspeicheröfen. Probleme bereiten derzeit neben der Heizung – der Außentemperaturfühler ist defekt – auch die sanitären Anlagen. Zudem besteht kein barrierefreier Zugang zum Gebäude.

Knaus weiter: „Im Erdgeschoss müssten die Fenster ersetzt werden.“ Zur Lösung des Platzproblems regte sie einen „erdgeschossigen“ Anbau mit Flachdach, mit Küche und anderen Räumen, unter anderem für Vereinsmaterialien, an der Nordseite des Hauses an. Was aus dem feuchten Keller wird, ließ sie offen. Die derzeit unbenutzte Notwohnung im Obergeschoss soll vorerst nicht angetastet werden, auch für das Dachgeschoss sei nichts vorgesehen, so Knaus. Gefragt nach den Kosten, antwortete sie: „Ich kann keine Zahlen nennen.“ Man sei aber willens, „mit viel Eigeninitiative Kosten einzusparen“, so Knaus. Und: „Das ist eine Chance für die Gemeinde, da das Haus Gemeindeeigentum ist.“

Die Gemeinde hat denn auch 80.000 Euro im Finanzhaushalt 2020 eingestellt. Dazu war der Sitzungsvorlage zu entnehmen: „Es soll ein Anbau errichtet sowie das Bestandsgebäude umgebaut und saniert werden. Die Arbeiten sollen überwiegend ehrenamtlich durch Vereinsmitglieder und Altenschwander Bürger erbracht werden, die Gemeinde trägt die Materialkosten.“ Die Koordination der Arbeiten soll durch einen noch zu gründenden Förderverein erfolgen. Zu den nächsten Maßnahmen wird außerdem die Kostenberechnung gehören. Ist sie erstellt und ist der Bauantrag eingereicht, können Förderanträge gestellt werden. Gemeinderat Rainer Wehrle regte an, das Obergeschoss in die Planung einzubeziehen. Lorenz Maurer sagte über eventuell entstehende Mehrkosten: „Wenn es teurer wird – na und, wir planen es für die Menschen.“