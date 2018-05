Hottingen Ehrung steht im Mittelpunkt bei der Feuerwehrabteilung Hottingen

Die Feuerwehr-Abteilung Hottingen blickt in der Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück und zeichnet Jürgen Wasmer aus.

Die Auszeichnung von Jürgen Wasmer mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Abteilung Hottingen der Feuerwehr Rickenbach. Während der Gesamtkommandant Tobias Ücker die Urkunde und Ehrenmedaille in Silber überreichte, erhielt der Jubilar von der Abteilung nicht nur einen silbernen Miniverteiler, sondern auch ein großen Geschenkkorb, den Abteilungkommandant Sascha Schneider überreichte.

Über ein ereignisreiches Jahr konnte die Abteilung Hottingen zurück blicken. Der Schwerpunkt der Einsätze lag bei der Beseitigung von umgestürzten Bäumen, was teilweise recht lange Einsätze nötig machte. Dankesworte des Kommandanten Schneider gingen dabei besonders an Klaus Winger und Jürgen Wasmer, die mit ihren Traktoren dabei waren, um die Bäume von der Straße zu bringen. Von Brandeinsätzen blieb die Wehr verschont. Die drei Alarme zu Löscheinsätzen waren glücklicherweise Fehlalarme. So wurde die Abteilung zweimal zur Firma Vogt-Plastik in Rickenbach gerufen und einmal gab es ein Fehlalarm in der Hottinger Diakonie. Bei einem Lastwagenbrand in der Hohlgasse musste die Abteilung nur noch Aufräumarbeiten verrichten. Schriftführer Andreas Bächle konnte aber auch über eine umfangreiche Probenarbeit, mehrfach auch mit Nachbarabteilungen, berichten. So stand auch eine Probe mit den Nachbarwehren aus Rickenbach, Altenschwand und Görwihl auf dem Programm. Viel Arbeit bedeuteten die zwei Schrottsammlungen, während beim Patrozinium in der Hottinger Kapelle die Wehr für Sicherheit sorgte. Die Teilnahme an mehreren Festen förderten das kameradschaftliche Miteinander, so auch ein gesponsertes Essen von Pfarrer Stahlberger im Gasthaus „Lamm“ in Rüßwihl und eine Wanderung zum Spanferkelessen nach Rotzel. Während Fabian Schupp über einen guten Kassenbestand berichten konnte, war Abteilungskommandant Sascha Schneider mit dem Probenbesuch nicht zufrieden. So seien die angestrebten 80 Prozent keineswegs erreicht worden. Bester Probenbesucher war Andreas Bächle, der in keiner Probe fehlte und auch die Beförderung zum Oberlöschmeister entgegen nehmen durfte. Die Ernennung zum Feuerwehrmann durften Roberto Fischer und Tobias Grillitsch entgegennehmen, während Susan Büggemann zur Feuerwehrfrau ernannt wurde. Die Prüfung zum Truppmann 2 legten Fabian Schupp und Daniel Siebold ab. Bürgermeisterstellvertreter Werner Schlachter dankte der Abteilung für ihre Einsatzbereitschaft, während Gesamtkommandant Tobias Ücker zur intensiven Probenarbeit aufrief, während Ehrenkommandant Bernhard Portele die Kameradschaft innerhalb der Wehr ein ganz wichtiger Aspekt sei. Günter Baier machte darauf aufmerksam, dass bei Einsätzen grundsätzlich nur mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn gefahren werden darf.

Die Feuerwehr

Die Feuerwehr Hottingen wurde 1894 gegründet und ist eine Abteilung der Feuerwehr Rickenbach. Abteilungskommandant ist Sascha Schneider, Telefon 07765/91 82 45.