von Andreas Böhm

Mit einer herausragenden Leistung hatder Musikverein Heimatklang Hütten die Besucher beim Jahreskonzert in der voll besetzten Gemeindehalle in Willaringen begeistert. Dirigent Markus Wagner wurde zum Ehrendirigenten des Vereins ernannt. Anton Metzger wurde nach 60 Jahren aktiver Mitgliedschaft offiziell verabschiedet.

Nach zehn Wochen intensiver Probenarbeit präsentierte der Musikverein ein in zwei Teile gegliedertes Konzert. Im ersten Teil dominierte anspruchsvolle, konzertante Blasmusik, während der zweite Teil der leichten Muse mit Polkas, Märschen und moderner Musikliteratur gehörte. Ein glanzvoller Einstieg gelang mit dem Klassiker „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss. Es folgte der anspruchsvolle „Triumphmarsch“ aus der Feder von Julius Fucik. In die Weite Australiens wurden die Konzertbesucher beim „Colonial Song“ versetzt.

Der Verein Heimatklang Hütten wurde 1934 als Feuerwehrmusik gegründet. Aktuell spielen circa 35 aktive Musiker mit. Vorsitzender ist Rainer Eckert. Weitere Informationen finden Sie hier

Der ehrgeizige Bau einer Bahnlinie am Semmering-Pass in Niederösterreich wurde in dem Werk „Der Zauberberg“ musikalisch verarbeitet. In kurzen Sequenzen wurden zwischen der Moderation von Bianca Wagner die verschiedenen Abschnitte angespielt, bevor im Anschluss das komplette Werk erklang. Bestimmt von unterschiedlichen Rhythmen und Tempi, waren die Besucher mitten im Geschehen.

Der Musikverein Heimatklang Hütten präsentierte sich beim Jahreskonzert in Höchstform. | Bild: Andreas Böhm

Im zweiten Teil dominierte volkstümliche und moderne Blasmusik. Als Hommage an den legendären Komponisten und Dirigenten Ernst Mosch präsentierte der Musikverein Hütten die gefällige Polka „Pfeffernüsse“. Bei diesem Solo für drei Posaunen glänzte das „Wagner-Trio“ mit Bianca, Konrad und Markus Wagner. Mit dem anspruchsvollen Marsch „Hochrheingrüße“ aus der Feder von Heinz Georg Linke, dem langjährigen Dirigenten der Stadtmusik Bad Säckingen, bewies das Orchester seinen hohen Leistungsstand.

Das Wagner-Trio glänzte beim Posaunen-Solo Pfeffernüsse. Von links: Bianca, Markus und Konrad Wagner. | Bild: Andreas Böhm

Viele Polkas des Komponisten Kurt Gäble finden sich im Repertoire der Musikvereine. Eine davon, die „Perger Polka“, führte der Musikverein Hütten auf und traf damit den Nerv des Publikums. In die Welt der Superhelden ging es mit der Filmmusik aus „Die unglaublichen Zwei“. Der Hit „I Feel Good“ setzte den Schlusspunkt des Konzertes, dem sich allerdings noch einige Zugaben anschlossen.

Markus Wagner (links) wurde für 30 Jahre Dirigat zum Ehrendirigenten des Musikvereins Heimatklang Hütten ernannt. Rechts Anton Metzger, der nach 60 Jahren aktiven Musizierens offiziell verabschiedet wurde. | Bild: Andreas Böhm

An diesem Abend wurde Dirigent Markus Wagner mit der Ernennung zum Ehrendirigenten überrascht. 1987 übernahm er das Dirigat in Hütten und blieb mit einer kleinen Unterbrechung dem Taktstock bis heute treu. Offiziell verabschiedet wurde mit Anton Metzger ein engagierter Musiker, der dem Verein 60 Jahre die Treue gehalten hatte. Als Überraschung für die Geehrten erklang der Marsch „Alte Kameraden“ in einer außergewöhnlichen Bearbeitung für das Posaunenregister.