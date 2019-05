von Werner Probst

Fridolin Spitz kann am 11. Mai seinen 85. Geburtstag feiern. Als echte Frohnatur spielt er immer noch auf seinem Akkordeon. Er war musikalischer Leiter der Trachtenvereinigung Alt-Hotzenwald und auch in der Trachtengruppe Alt-Laufenburg hatte er die musikalische Leitung inne. Hier wurde er für seine langjährige Dirigententätigkeit zum Ehrendirigenten ernannt. In jungen Jahren war Fridolin Spitz auch in der Hotzenzunft in Rickenbach aktiv. Hier war er im Elferrat und war auch ein Jahr Fasnachtsprinz. Aktiv war Fridolin Spitz auch im Gesangverein Hotzenwald in Rickenbach. Im ersten Tenor erklang seine Stimme und einige Jahre war er im Vorstand als Schriftführer tätig.

Das Wandern beflügelt den Jubilar immer noch. Schon in jungen Jahren war er engagiert im Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald. Das Wandern beflügelt Fridolin Spitz immer noch. Fridolin Spitz wuchs im damaligen Posthalterhaus aus. Seine Mutter war Posthalterin und sein Vater Briefträger und später Rickenbacher Bürgermeister. Fridolin Spitz besuchte die Volksschule und anschließend die Höhere Handelsschule, ehe er in der Haagener Textilmanufaktur Schöpflin den Kaufmannsberuf erlernte. In der Wehrer Ciba, der heutigen Novartis, war er dann in der Personalabteilung tätig, ehe er 1996 in Ruhestand ging.

1963 heiratete Fridolin Spitz seine Frau Hedwig Matt aus Strittmatt. Im Haus seiner Eltern konnte eine Wohnung bezogen werden. Eine Tochter kam auf die Welt. 1994 starb seine Frau. Für den Jubilar gibt es nie Langeweile. So fotografiert er gerne. Öfters geht er noch auf Wanderungen, fährt noch ohne Probleme mit dem Personenwagen und freut sich, dass er mit seiner Frau Helga eine gleichgesinnte Lebensgefährtin hat. Freude machen ihm auch seine beiden Enkel.