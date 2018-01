Hotzenwald Diskussion um Rettungs-Heli geht weiter

Mitglieder des Bereichsausschusses setzen sich klar für Stationierung eines Hubschraubers im Hotzenwald ein. CDU-Abgeordnete erhaltenAntwort aus dem Innenministerium.

Die Diskussion über die Stationierung eines Rettungshubschraubers in Hütten geht weiter. Am Donnerstag hatte Ulrich Grote in unserer Zeitung dargelegt, weshalb er als Notarzt den Helikopter nicht für notwendig hält. Am Freitag meldeten sich die CDU-Abgeordneten Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller zu Wort. Sie berichteten, das Innenministerium habe erklärt, der Landkreis Waldshut verfüge bereits jetzt über eine der höchsten Hubschrauberdichten. Am selben Tag legten Peter Hofmeister und Axel Frank vom Bereichsausschuss Rettungsdienst dar, weshalb dennoch dringend ein Rettungshelikopter im Kreis gebraucht werde.

Zunächst klingt die Antwort, die der Bundestagsabgeordnete Schreiner und die Landtagsabgeordnete Hartmann-Müller auf ihr Schreiben an das Landesinnenministerium erhielten, wie eine Absage an den Wunsch nach Stationierung eines Hubschraubers. Die Luftrettung im Landkreis Waldshut gewährleiste bereits jetzt eine komplette Abdeckung mit teilweise zwei- bis dreifacher Überlappung der Einsatzradien, zitieren die beiden Abgeordneten Staatssekretär Martin Jäger. Vier der fünf Hubschrauber seien zudem nachtflugfähig. Der Landkreis verfüge damit über eine der höchsten Hubschrauberdichten im Land und weise nach Kenntnisstand des Ministeriums in den Nachtstunden sogar die höchste 24-Stunden-Hubschrauberdichte bundesweit auf.

Die Luftrettung stelle sich in Wirklichkeit weniger gut dar als auf dem Papier, entgegnen Hofmeister und Frank. Der Säckinger DRK-Kreisvorsitzende und der Waldshuter Leitende Oberarzt arbeiten im Kreis-Bereichsausschuss für den Rettungsdienst zusammen. So seien de facto nur drei der fünf genannten Hubschrauber in Deutschland und der Schweiz nachflugfähig. Im übrigen seien die Maschinen bei weitem nicht immer verfügbar. Für die drei Schweizer Rettungshubschrauber besäßen Einsätze im eigenen Land Priorität vor Anfragen aus Deutschland, die deutschen würden immer häufiger für dringende Verlegungen in große Spezialkliniken benötigt. Hofmeister: "Es sind nicht immer Hubschrauber verfügbar, wenn wir sie brauchen."

Notarzt kommt oft spät

Im Landkreis Waldshut müssen Menschen bei Notfällen länger auf medizinische Hilfe warten als fast überall sonst im Land. Laut Recherchen des SWR benötigt der Rettungswagen für die Fahrt nach Rickenbach bis zu 15:24 Minuten, nach Herrischried bis zu 19:48, nach Görwihl bis zu 23:04 und nach Todtmoos bis zu 23:30 Minuten. Es sollten aber nicht mehr als 10 Minuten sein. Rechnerisch erreiche der Notarzt Rickenbach in nur einem von zehn Fällen innerhalb der medizinisch erwünschten Eintreffzeit, Todtmoos noch seltener, Görwihl und Herrischried praktisch nie.

Um die Hilfsfristen bodengebunden einhalten zu können, müsste die Zahl der Notarzt-Standorte von derzeit sechs auf elf fasst verdoppelt werden, sagt Frank. Das sei vollkommen unrealistisch. "Es ist praktisch unbezahlbar. Außerdem tun uns schon jetzt dramatisch schwer, für die bestehenden Rettungswachen und Notarzt-Standorte genügend Personal zu finden."

Ein in Hütten stationierter Hubschrauber könnte nach Ansicht von Hofmeister und Frank den Notarzt schnell zu jenen "weißen Flecken" bringen, die mit Fahrzeugen derzeit kaum oder nie innerhalb der Hilfsfrist zu erreichen seien. Außerdem würde ein solcher Hubschrauber zusätzlich die bodengebundenen Rettungsmittel im Landkreis entlasten. Frank machte deutlich, dass Hütten zwar nicht der geeignetste Standort für die Stationierung eines Rettungshubschraubers wäre, aber derzeit der einzige, wo dies aufgrund der vorliegenden luftrechtlichen Genehmigung schnell umzusetzen wäre.

Ein wenig Hoffnung auf die Stationierung eines Rettungs-Helis macht die Antwort, die die Abgeordneten Schreiner und Hartmann-Müller vom Innenministerium erhalten haben, aber doch. Staatssekretär Jäger habe deutlich gemacht, dass das Innenministerium die Luftrettung landesweit verstärkt ausbauen möchte, um lange Transportstrecken von der Einsatzstelle zum Krankenhaus schnell zu überwinden, teilten die Abgeordneten mit. Dabei werde das Ministerium auch die nach der Schließung des Spitals Bad Säckingen veränderte Krankenhausstruktur im Landkreis berücksichtigen. Dringenden Handlungsbedarf sehe das Ministerium in einer besseren Vernetzung der Leitstellen, um eine GPS-gestützte Disposition der einzelnen Hubschrauber zu ermöglichen.