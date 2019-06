von Karin Steinebrunner

Unter dem Titel „Chöre singen ihre Lieblingslieder“ präsentierten sich am Samstag in der nicht ganz vollen Willaringer Halle fünf Chöre, jeder davon mit ganz eigenem Charakter, was der Veranstaltung große Lebendigkeit einbrachte.

Rickenbach Eine dreiwöchige Zwangspause für den Verkehr in Rickenbach gibt es in den Sommerferien Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende des Gesangvereins Hotzenwald Rickenbach, Franz Häßle, begrüßte die Besucher und kündigte die einzelnen Chorgruppen an. Zunächst präsentierte sich der Gemischte Chor aus Rickenbach unter der Leitung von Claudia Moser, die auch routiniert die Klavierbegleitung übernahm. Der mit erstaunlich hohem Männeranteil ausgestattete Chor kam schnell in Fahrt und spätestens beim swingenden Titel „Sing mit mir“ spürte man in den Reihen der je acht Sängerinnen und Sänger deutlich die Freude am eigenen Tun – insgesamt ein überaus beschwingter, sommerlich frischer Beitrag.

Zu ihrem Jahreskonzert hatten die drei Chorabteilungen des Gesangvereins Hotzenwald Rickenbach noch den Rickenbacher Kirchenchor sowie den Männergesangverein Frohsinn Görwihl eingeladen. Im Bild der Gemischte Chor Rickenbach. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Der Kirchenchor Rickenbach unter der Leitung von Fritz Budin, als erster Gastchor des Abends zu hören, sang alle Titel A cappella und bewies dabei nicht nur exzellente Textverständlichkeit, sondern auch ein imposantes Repertoire. Das reicht von einem Stück des Liedermachers Uli Führe über gediegenes deutsches Liedgut wie „Das Waldhorn“ von Friedrich Silcher bis zu polyphonen Werken aus dem 16. Jahrhundert, bei denen die durch drei Gastsänger verstärkten Mitglieder eindrücklich die Unabhängigkeit ihrer Stimmen unter Beweis stellten. Und bei der Zugabe „Have A Nice Day“, dem ersten fremdsprachigen Titel des Abends, zeigte der Chor zudem sein Potenzial zum Swingen.

Der Kirchenchor demonstrierte Repertoirevielfalt. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Der Männerchor Rickenbach, wiederum unter der Leitung von Claudia Moser am Klavier, mit elf Sängern das kleinste Ensemble des Abends, hatte sich die Spießbürgerparodien der Comedian Harmonists vorgenommen und setzte diese gekonnt in Szene. Mit vollem Klang und mit strahlender Leichtigkeit gesungenem hohem Schlusston des Gasttenors zelebrierten sie „Ich küsse Ihre Hand, Madame“, amüsierten sich köstlich mit „Ich hab das Fräulein Helen baden sehn“ und jubelten „Veronika der Lenz ist da“ sowie „Wochenend und Sonnenschein“.

Der Männerchor Rickenbach setzte die „Comedian Harmonists“ in Szene. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Der Männerchor Frohsinn Görwihl unter der Leitung von Christoph Demandt hatte sich das Thema Jagd vorgenommen, einschließlich der Statements zur Jägerei, die die beiden aktiven Jäger des Chores vortrugen, und der Verse über den Jäger als Heger des Vorsitzenden Richard Baumgartner. Chorleiter Demandt hatte mit Matthias Wehrle und Robin Bernhardt zudem zwei versierte Hornisten mit ins Boot geholt, die sozusagen anstelle der Klavierbegleitung den Chor bei seinen Beiträgen unterstützten, unter anderem dem Jägerchor aus dem „Freischütz“, aber auch eine eigene kleine Kostprobe ihres Könnens gaben.

Der Männergesangverein Frohsinn Görwihl hat sich das Thema Jagd vorgenommen. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

International wurde es mit dem Auftritt der dritten Rickenbacher Chorabteilung. „S‘Chörle“, seit Kurzem unter der Leitung von Martin Angell, brachte frischen Wind mit dem Beatlestitel „Ob la di“ oder „Thank You for The Music“ (Abba), hatte aber auch gefühlvolle Balladen zu bieten. Die überzeugende Bandbreite wurde optimal abgerundet mit dem sanft melancholischen religiösen Abendlied „Abide With Me“, mit dem sich „S‘Chörle“ und zugleich mit ihm das Jahreskonzert des Gesangvereins Hotzenwald verabschiedete.