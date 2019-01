Im Rickenbacher Gemeinderat wird es Veränderungen geben. Vier Monate vor der Kommunalwahl am 26. Mai steht fest, dass Hubert Strittmatter (Freie Wähler) und Hubertus Matt (CDU) nicht mehr für ein Mandat kandidieren werden. Strittmatter hat seinen gesundheitlich bedingten Rückzug aus der Kommunalpolitik bereits vergangenen Sommer angekündigt. „Ich brauche mehr Zeit für mich“, bestätigt er nun seine Entscheidung. Strittmatter ist seit 30 Jahren im Gemeinderat und war an der Kommunalwahl im Mai 2014 mit 2136 Stimmen der Stimmenkönig.

Hubertus Matt erzielte damals mit 1527 Stimmen die zweithöchste Zahl, aber auch er steht dieses Jahr nicht mehr zu Verfügung. Das berichtet Siegfried Eckert, Vorsitzender des Rickenbacher CDU-Ortsverbandes, auf Anfrage dieser Zeitung. „Er will nach 25 Jahren leider aufhören“, sagt Eckert. Hubertus Matt erklärt seine Entscheidung so: „Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Die CDU hat im Rickenbacher Gemeinderat derzeit fünf Sitze.

Zwei bisherige Gemeinderäte auf neuer Liste

Durch Matts Rückzug und weil Martina Lütte zusammen mit Peter Kermisch (Grüne) auf die neue Liste „WIR“ umsteigen wird, schrumpft die Zahl der CDU-Gemeinderäte, die wieder kandidieren werden, auf drei. Dies sind: Andreas Vogt, Lorenz Maurer (er ist Ende 2015 für Norbert Schmitz nachgerückt) und Manfred Eckert. Sie hätten ihre erneute Kandidatur zugesichert, erklärt Siegfried Eckert. Er sei zuversichtlich, dass die CDU Rickenbach mit einer vollen Kandidatenliste in die Kommunalwahl steigen wird, so Eckert.

Zuversichtlich ist in dieser Hinsicht auch Volker Matt, Vorsitzender der Freien Wähler Rickenbach. Zwar gibt es noch einige Fragezeichen. Eine Kandidatur von Werner Schlachter bezeichnet dieser als „noch ungewiss“. Ungewiss ist derzeit auch eine erneute Kandidatur von Stefanie Schneider und Walter Waßmer. Fest steht, dass Timo Häßle wieder auf der Liste der Freien Wähler stehen wird. Häßle war anfangs 2016 für Werner Gebhardt, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, nachgerückt. „Ich bin wieder dabei“, sagt er. Dabei sein werden außerdem Matthias Vogt und Volker Matt. Die Freien Wähler stellen mit sieben Mandaten die stärkste Fraktion im Rickenbacher Gemeinderat.

Großes Fragezeichen bei den Grünen

Was mit den Grünen geschieht, ist offen. Peter Kermisch wird sich auf die Liste „WIR“ stellen lassen, wodurch nur noch Ehrfried Mutter übrig bleiben würde. Aber: Es sei noch ungewiss, ob er wieder kandidieren wird, erklärte er dem SÜDKURIER.

Alle drei Rickenbacher Kreisräte hören auf

Einen Umbruch wird es, zumindest aus Sicht der Gemeinde Rickenbach, im Kreistag des Landkreises Waldshut geben. Dort sind derzeit Hubert Strittmatter und Josef Klein (beide Freie Wähler) sowie Norbert Portele (Linke) vertreten. Alle drei werden jedoch nicht mehr für den Kreistag kandidieren.