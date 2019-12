Die Kindergärten der Gemeinde Rickenbach sind offenbar komplett ausgelastet. „Wir haben zu wenig Kindergartenplätze vorrätig“, erklärte Bürgermeister Dietmar Zäpernick an der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, „alle Kindergärten sind zum 1. Januar 2020 voll“. Dies hat laut Zäpernick zur Folge, dass für vier Dreijährige ab Februar und März 2020 nach derzeitigem Stand „und wenn wir keine Lösung finden“ kein Platz vorhanden ist. Entsprechende Anfragen der Eltern für das kommende Frühjahr mussten vorerst abgewiesen werden – womit Gemeinderätin Martina Lütte nicht einverstanden war.

„Dreijährigen Kindern absagen geht doch nicht“, sagte sie. Zumal deren Mütter, so Lütte, dadurch im Ungewissen sind, ob sie im Frühjahr eine Arbeitsstelle antreten können. Ihr Vorschlag: ein bis zwei Kindergartenplätze überbelegen, „das muss doch möglich sein“. Bürgermeister Zäpernicks Antwort: „Wir haben an eine Tagesmutter verwiesen.“ Ohnehin sie die Verwaltung „sehr bemüht“, eine Lösung zu finden. „Wir versuchen alles“, so Zäpernick. So werde das Personal aufgestockt und überprüft, ob das Schulhaus in Willaringen genutzt werden kann.

Die Kindergärten In Rickenbach gibt es drei kommunale Kindergärten in den Ortsteilen Willaringen, Hottingen und im Hauptort Rickenbach. Träger dieser drei Einrichtungen ist die Gemeinde Rickenbach. Wichtige organisatorische und gemeinsame inhaltliche Punkte werden bei regelmäßig stattfindenden Treffen der Leiterinnen und des Trägers besprochen, ansonsten arbeiten die Kindergärten selbstständig nach ihren eigenen Konzepten. Ein Ausschuss für Soziales vertritt die Kindergärten im Gemeinderat.

Was außerdem möglich wäre: Kauf oder Pacht eines Containers, solange der An- und Umbau der Rickenbacher Grundschule nicht fertig ist. Bürgermeister Dietmar Zäpernick stellte klar: „Wir brauchen Räumlichkeiten und wir brauchen Erzieherinnen.“ Der Sozialausschuss werde im Januar 2020 das Problem erörtern. Die drei kommunalen Kindergärten haben insgesamt 163 Plätze zur Verfügung – der Kindergarten Willaringen 57, der Kindergarten Rickenbach 59 und der Kindergarten Hottingen 47.

Letzterer war der Auslöser für eine Diskussion anderer Art im Gemeinderat, als es um Baumaßnahmen am Gebäude ging. Dessen Fenster sind undicht und müssen ersetzt werden. Auch die Gartenhütte und der Spielturm im Außenbereich sollen erneuert werden. Zwar hat der Gemeinderat in der Haushaltsberatung diese Investitionen in Höhe von insgesamt 25.000 Euro genehmigt, aber es gab auch Hinweise auf anstehende Veränderungen. Gemeinderat Walter Waßmer wurde konkret: Man sei dafür, dass der Kindergarten Hottingen nach Rickenbach verlegt wird, „aber bis dahin muss das Gebäude in Hottingen instand gehalten werden“. Zur Forderung nach einem Konzept für die drei Kindergärten sagte Bürgermeister Zäpernick: „Wir werden Hottingen noch eine Zeitlang brauchen, bis wir bereit sind, irgendwo anzubauen.“