von Christiane Sahli

Die „Burn Out Party“ der Motorradfreunde Hotzenwald wird am 5. und 6. Juli stattfinden – es wird die letzt ihrer Art sein. Daran wurde in der Hauptversammlung des Hottinger Vereins erinnert. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde Thomas Wagner zum neuen Schriftführer gewählt. Ein Rückblick auf das vergangene Jahr stand ebenfalls auf der Tagesordnung.

Letzte „Burn Out Party“

Die 21. „Burn Out Party“ der Motorradfreunde wird die letzte sein. Dies hatten die Mitglieder im vergangenen Jahr beschlossen. Grund für diese Entscheidung war der für die Mitglieder kaum noch zu stemmende Arbeitsaufwand. „Wir werden immer älter und die, die Verantwortung tragen, immer weniger“, sagte der Vorsitzende Christian Bartholome.

Termine 2019

Neben der „Burn Out Party“ stehen die Weiberfasnacht, Nikolausparty, Tanz in den Mai und ein Mofarennen auf dem Programm. Das Clubhaus wird jeden Freitag ab 20 Uhr für jedermann geöffnet sein, alle zwei Monate – das ist neu – wird es im Vorfeld des „Open House“ einen Clubabend für die Mitglieder geben. Aus den Reihen der Versammelten wurde angeregt, das Clubhaus in den Monaten Mai bis September statt am Freitagabend am Samstag zu öffnen und das schon am Nachmittag, um neue Gäste zu gewinnen. Bei schönem Wetter könnte dann auch im Freien vor dem Clubhaus bewirtet werden, hieß es weiter. Der Vorschlag stieß nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Man wird in diesem Sommer aber das Clubhaus im Rahmen eines Pilotprojektes an vier Samstagen öffnen und dann je nach Resonanz weitere Entscheidungen treffen.

Große Arbeitsleistung

Viel Einsatz zeigten die Mitglieder im vergangenen Jahr bei der Gestaltung des Außengeländes beim Clubheim. Unter anderem wurde der Vorplatz gepflastert. Darüber hinaus standen zwei Ausfahrten nach Südfrankreich an und die Motorradfreunde veranstalteten eine Après-Ski-Party, den Tanz in den Mai, eine Oldie-Night, das Biketoberfest sowie eine Nikolausparty.

Wahlen

Bei den turnusgemäßen Teilneuwahlen des Vorstands wurde Thomas Wagner zum neuen Schriftführer und Benjamin Frank zum neuen Beisitzer gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende Roland Schlageter sowie die Beisitzer Petra Schlageter und Michael Strittmatter wurden im Amt bestätigt.

Mitgliederwerbung

Das Durchschnittsalter der Mitglieder ist hoch, bedauerte der stellvertretende Vorsitzende. Er sprach sich dafür aus, sich verstärkt um junge Mitglieder zu bemühen und diesen einen Anreiz zu bieten, den Motorradfreunden beizutreten. Es gelte, Themen aktiv anzugehen, die junge Zweiradfahrer ansprechen, sagte Schlageter.