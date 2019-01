Der Gemeinderat Rickenbach hat am Dienstag einstimmig die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Demnach sind im laufenden Jahr mehrere Projekte geplant, unter anderem der Bau einer Nahwärmezentrale für die Grundschule im Hauptort. Dafür sind 540 000 Euro vorgesehen. Für die Planung von Erweiterung, Sanierung und Umbau der Grundschule sind 375 000 Euro, für die eigentliche Baumaßnahme 700 000 Euro vorgesehen, macht insgesamt 1,075 Millionen Euro. Hinzu kommt der Übertrag von im vergangenen Jahr nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 1,5 Millionen Euro, wodurch insgesamt 2,6 Millionen Euro in das Grundschulprojekt fließen.

Spatenstich im Frühjahr

Der Umbau der Rickenbacher Schule ist mit insgesamt 8,3 Millionen Euro berechnet. Erst vor zwei Wochen hat der Gemeinderat grünes Licht für die Erweiterung und den Ausbau der Grundschule gegeben. Spatenstich soll laut Bürgermeister Dietmar Zäpernick im Frühjahr 2019 sein. Im nächsten Winter soll der Innenausbau erfolgen, danach mit der Sanierung des Altbaus begonnen werden.

Weitere Projekte

Weitere Projekte, die in 2019 angepackt werden sollen: Die Sanierung der Straße „Im Bergfeld“ in Altenschwand. Die geplanten und noch nicht benötigten Mittel von 220 000 Euro sind nun von 2018 in das neue Haushaltsjahr 2019 übertragen worden, um mit der Maßnahme beginnen zu können. Voraussetzung ist, dass das Planungsbüro die vom Gemeinderat im vergangenen Dezember geforderten Einsparungen umsetzen kann.

Gegen Mehrkosten

Der zuständige Bauingenieur hatte dem Gemeinderat eine neue Kostenberechnung mit 340 000 Euro brutto vorgelegt. Die Mehrkosten von 120 000 Euro waren dem Gremium mehrheitlich aber zu viel. Zudem vorgesehen ist die Erschließung der Gewerbegebietserweiterung „Hinterm Schaffeld“, der Einbau einer UV-Reinigungsanlage im Hochbehälter Strick, die Fassadensanierung an der Turnhalle in Rickenbach im Zuge des Schulbauprojekts, Beginn der Sanierung des alten Schulhauses in Altenschwand, Sanierungsarbeiten in der Kläranlage Wickartsmühle sowie Sanierung des Walderlebnispfads Maisenhardt bei Egg.

Gute Aussichten für Halle in Willaringen

„Der Haushalt ist akzeptabel“, sagte Bürgermeister Dietmar Zäpernick über das von Rechnungsamtsleiterin Hildegard Bayer vorgestellte Zahlenwerk. Zäpernick sagte weiter: „Wenn das Schulprojekt 2019 halbwegs so läuft, wie wir es uns wünschen, machen wir die Halle in Willaringen.“ Konkret: Die südliche Front mit den großen Fenstern soll erneuert werden.