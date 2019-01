Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am Montagabend grünes Licht für die Erweiterung der Grundschule in Rickenbach gegeben – allerdings nicht einstimmig. Martina Lütte, Hubertus Matt (beide CDU) und Matthias Vogt (Freie Wähler) waren dagegen, weil ihnen das finanzielle Risiko zu groß erschien. Konkret: Rickenbach hat noch keine Zusage über Fördermittel für das Projekt. Ohne diese ist der mit insgesamt 8,7 Millionen berechnete An- und Umbau der Schule im Schaffeld von der Gemeinde alleine kaum zu stemmen. Die Anträge sind zwar gestellt, aber es wird Sommer 2019, bis darüber im Regierungspräsidium Freiburg entschieden wird. Immerhin: Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann will, so Bürgermeister Dietmar Zäpernick, „ein gutes Wort beim Regierungspräsidium einlegen“. Er sei „zu 100 Prozent sicher“, dass Rickenbach Förderbeiträge bekommen wird. Zäpernick weiter: „Überall sind wir positiv mit unseren Anliegen angekommen, viele Behörden haben sich für uns an die Decke gestreckt.“

Ablehnende Haltung

Im Dezember 2018 teilte das Landratsamt Waldshut mit, dass „nach Rücksprache mit den zuständigen Referaten im Regierungspräsidium die Gemeinde Rickenbach mit den Baumaßnahmen beginnen kann, ohne dass diese zuschussschädlich sind“. Aber: „Die Investition darf nur begonnen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die Gesamtmaßnahme für die Gemeinde finanzierbar ist“, schrieb Landrat Martin Kistler. Demnach dürfte Rickenbach nur dann beginnen, „wenn sie die Maßnahme notfalls auch ohne Zuwendungen finanzieren kann“, so Kistler – was der Grund für die ablehnende Haltung von Lütte, Matt und Vogt war. „Mir ist das zu heiß“, sagte Martina Lütte. Ihr Vorschlag: Die Schulkinder so lange in Container unterzubringen, bis die Sanierung im bestehenden Gebäude abgeschlossen ist und erst dann mit dem Anbau beginnen. Bürgermeister Zäpernick hielt dagegen: „Es ist der praktikabelste Weg, zuerst mit dem Anbau zu beginnen.“ Ähnlich Gemeinderat Ehrfried Mutter: „Wir müssen auf jeden Fall beginnen, wir können nicht weiter abwarten, es wird alles nur noch teurer.“ Und: „Ich habe keine Bedenken, dass es nicht funktionieren wird“, so Mutter, „es würden sich sonst alle im Regierungspräsidium blamieren“.

Ein Zeichen setzen

Manfred Eckert bezeichnete die Chance, dass kein Fördergeld kommt, als „gering“. Dass noch keine Zusage vorliegt, sollte die Gemeinde nicht davon abhalten, „die Pflöcke einzuschlagen“. Volker Matt erklärte: „Die Behörden sehen, wie wichtig das Konzept ist. Natürlich ist ein Risiko dabei, aber es ist ein guter Weg.“ Hubertus Matt hingegen hatte kein Verständnis dafür, dass noch keine 100prozentige Zusage weder über Fachförderung noch vom Ausgleichsstock vorliegt. „Wie sichern wir uns ab, wenn nichts kommt?“, fragte er. Matt warnte vor einer Erhöhung von Gebühren und Hebesätzen „an die obere Grenze, weil wir dann das Fett abkriegen“.

