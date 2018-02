Rickenbach Der Rathausumbau in Rickenbach wird teurer als geplant

Beim Rathausumbau in Rickenbach entstehen nach heutigem Stand Mehrkosten in Höhe von 220 000 Euro. Fördergelder decken allerdings diese Summe voraussichtlich ab.

Der Rathausumbau in Rickenbach wird teurer als geplant. Architekt Martin Lauber, der die Bauleitung hat, berichtete in der Gemeinderatssitzung am Dienstag von 220 000 Euro oder 13 Prozent Mehrkosten. Die Kostenplanung für die Sanierung des Rathauses, für die Arztpraxis, den Lift und das Parkdeck lag bei 1,65 Millionen Euro. Die zu erwartende Endsumme bezifferte Lauber nun mit 1,87 Millionen Euro.

Als wesentliche Faktoren für die Kostensteigerung nannte er ein höheres Ausschreibungsergebnis bei den Roharbeiten mit 100 000 Euro. Hinzu kamen Mehrkosten für die Dämmung der obersten Geschossdecke (plus 22 000 Euro) sowie für die Abdichtung des Parkdecks mit Gussasphalt (plus 44 000 Euro). „Dies entspricht rund zehn Prozent der Mehrkosten“, so Lauber. Innerhalb der Gewerke kommt es verschiedentlich zu Mehr- oder Minderleistungen, was in der Bausumme drei Prozent ausmache, sagte er.

Aber: Nach Auskunft von Rechnungsamtsleiterin Hildegard Bayer werden die Mehrkosten voraussichtlich über mehr Fördergelder wieder gedeckt. Konkret: Seit Arbeitsbeginn im Jahr 2016 wurden für den Umbau des Rathauses und die Errichtung des Parkdecks aus dem Landessanierungsprogramm Fördergelder in Höhe von rund 450 000 Euro abgerufen. Damit ist die bis dato gewährte Fördersumme von 600 000 Euro ausgeschöpft. Im September 2017 wurde beim Regierungspräsidium letztmalig ein Aufstockungsantrag eingereicht, mit welchem eine Erhöhung der Fördersumme um weitere 200 000 beantragt wurde. Mit einem entsprechenden Zuwendungsbescheid, so Bayer, kann zwischen März und Mai dieses Jahres gerechnet werden.

Hintergrund für die Vorstellung der aktuellen Kostenberechnung war der Vorwurf von Gemeinderat Hubertus Matt in der Januar-Sitzung, der Rathausumbau gehe zu langsam voran und werde erheblich teurer. Matt sprach damals von 15 Prozent Mehrkosten – womit er um nur zwei Prozent zu hoch lag. Gemeinderat Peter Kermisch äußerte sich zu den Mehrkosten so: „Seit vielen Jahren kümmern wir uns darum, dass wir einen Arzt bekommen. Klar, dass das mehr kostet. Aber: Das ist ein wichtiges Thema. Wenn wir um 200 000 Euro diskutieren, ist das kleinbürgerlich. Das muss uns das Geld wert sein.“

Was auch zur Sprache kam, obwohl nicht auf der Tagesordnung: die Verkehrsführung an der Einmündung der Kirchstraße in die Hauptstraße beim Rathaus. Ehrfried Mutter forderte eine Einbahnstraße „für die Sicherheit des Fußgängerverkehrs“, weil die Straße zu schmal sei. „Jetzt wäre die ideale Möglichkeit, den Ortskern zusammenwachsen zu lassen“, sagte Mutter. Bürgermeister Dietmar Zäpernick berichtete, dass das Straßenverkehrsamt die Situation „beobachten will“. Mutter quittierte so: „Die sehen nie was kritisch, das Straßenverkehrsamt wohnt ja nicht da.“