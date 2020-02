von Peter Koch

Der Förderverein des Energiemuseums betreibt weitgehend ungeachtet der Öffentlichkeit ein Museum für die Gemeinde. „Wir tun dies uneigennützig und ohne eigenes Interesse, zum Wohl der Allgemeinheit“, sagte Heino Becker bei der Hauptversammlung des Vereins. Becker ist langjähriges Mitglied und machte seinem Ärger darüber Luft, dass seit Jahren seitens des Rathauses kein Interesse an der Arbeit des Vereins bekundet werde. Sie seien keine Fußballer oder Musiker, man gehe mit dieser Arbeit keinen eigenen Hobbys oder Interessen nach, bis auf die Leidenschaft am Engagement für die Gemeinde, so Becker.

Der Verein Der Förderverein Energiemuseum betreibt das Energiemuseum bei Hottingen mit 20 aktiven Mitgliedern, Vorsitzender ist Wolfgang Vogel, Fohrenbühl 3, 79736 Rickenbach, Telefon 07765/12 87, E-Mail: wolfgangvogel@ernergiemuseum-rickenbach.de. Stellvertretender Vorsitzender ist Alexander Rollig, Kassiererin Martina Lütte, Schriftführerin Pia King. Geöffnet ist das Museum von März bis November an Sonntagen von 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kostenpflichtige Gruppenführungen können beim Tourismusbüro der Gemeinde Rickenbach unter Telefon 07765/92 00 17 vereinbart werden. Weitere Informationen stehen im Internet (energiemuseum-rickenbach.de).

Unterstützung fand er damit bei Martina Lütte, die auch anmerken musste, dass sich trotz Einladungen in den vergangenen Jahren kein Gemeindevertreter bei den Hauptversammlungen hatte sehen lassen und man nicht wisse, was der Bürgermeister vom Museum und der dort geleisteten Arbeit halte.

Rickenbach-Hottingen Die Besucher der Muesumsnacht im Energiemuseum in Hottingen machen einen Ausflug in die Vergangenheit Das könnte Sie auch interessieren

Begonnen hatte der Abend mit durchweg positiven Verlautbarungen des Vorsitzenden Wolfgang Vogel, der Besucherzuwächse verkündete, sowohl bei den Besuchern als auch beim Kinderferienprogramm und den „Energiespielen“. Damit sei der Verein in der Lage, die in 2020 nötigen Investitionen in Präsentations- und Computertechnik zu erbringen. Kassiererin Martina Lütte freute sich über ein Einnahmeplus und teilte mit, dass der Verein damit erneut Rücklagen bilden konnte. So sei der erwünschte Anbau in einigen Jahren vielleicht doch möglich, stellte Lütte in Aussicht.

Rickenbach Die Geschichte der Stromerzeugung interessiert offenbar viele Menschen – das Energiemuseum in Rickenbach verzeichnet 772 Besucher Das könnte Sie auch interessieren

An diesem Punkt sah sich Heino Becker zu seiner Klarstellung genötigt: „Das Museum gehört der Gemeinde, nicht dem Verein“, also müsse auch die Gemeinde die nötigen Mittel bereitstellen, die einen Anbau ermöglichen, sagte Becker. Grundsätzlich waren sich die Mitglieder in diesen Punkten einig. Lorenz Maurer ergänzte, dass man sich trotz dieser Forderungen der finanziellen Situation der Gemeinde bewusst sei und sicherlich gewisse andere Projekte Priorität genießen würden.

Fußweg als Wunsch

Die Forderung nach dem raschen Bau eines Fußweges, die Heinz Kohlbrenner vortrug, fand uneingeschränkte Zustimmung. Dieser Fußweg würde die letzten 100 Meter zwischen dem Ortsausgang Hottingen und dem Abzweig zum Energiemuseum überbrücken und stehe seit Gründung des Museums 2001 im Raum. Kindergarten- und Schulgruppen sowie Mütter mit Kinderwagen müssten auf der Landstraße oder „im Dreck“ laufen. Im 20. Jahr sei es nun an der Zeit, das zu ändern.