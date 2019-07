Bergalingen vor 50 Minuten

Der FC Bergalingen verabschiedet in seiner Hauptversammlung Trainer Oliver Baumgartner, dessen Nachfolger Isidoro Marcese ist

Mit dem neuen Trainer Isidoro Marcese und dem neuen Sportlichen Leiter Markus Wasmer will der FC Bergalingen in der neuen Saison den verpassten direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse erneut angehen. In der 42. Hauptversammlung am Donnerstabend im Sportheim gab der scheidende Trainer Oliver Baumgartner nach sieben Jahren seinen letzten Abschlussbericht. Trotz vieler Verletzten habe die erste Mannschaft einen achtbaren vierten Tabellenplatz erreicht.