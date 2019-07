von Hans-Jürgen Sackmann

Zufriedene Gesichter gibt es nach diesem Wochenende bei den Mitgliedern der Motorradfreunde Hotzenwald. Dank herrlichen Sommerwetters füllten sich die Wiesen auf dem Bergalinger Berg mit Motorradbegeistern aus ganz Süddeutschland, der Schweiz und aus Frankreich.

Fans strömen in Massen

Unter dem Motto „The last the best“ hatten die Veranstatler am Freitag und Samstag zur letzten Burn-Out-Party eingeladen. Am Freitag war das Geschehen noch überschaubar. Am Samstagabend gab es fast kein Durchkommen mehr und das Gedränge in und um das Zelt war mächtig. Keiner wollte sich die letzte Auflage der Burn-Out Party entgegen lassen.

Pizza und Popcorn: Zwei etwas eigenwillige Konstruktionen hatten Vater und Sohn aus der Schweiz mitgebracht. Eine Popcornmaschine (Bild) und einen Pizzaofen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Bei der Anfahrt auf das Party-Dorf rund um den alten Bergalinger Sportplatz war im Mondschein Romantik pur angesagt. Viele Camper hatten sich häuslich eingerichtet mit Vorzelten und Partygarnituren. Je mehr man sich dem Geschehen näherte, desto ohrenbetäubender wurden die Motorradgeräusche und der beißende Geruch verbrannter Reifen. Jede Menge aufgewirbelter Staub durch auf- und abfahrenden Mikro-Bikes kam hinzu. Das tat der Stimmung keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, das gehört zum Flair der Burn-Out-Party einfach dazu.

Feiern und tanzen: Am Samstagabend war das Gedränge in und um das Festzelt mächtig. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Im Zeltdorf wurde herumgewerkelt und die letzten Einstellungen gemacht, damit es in der Donnerkuppel auch ja klappt. Die Zeit drängte und es gab ein dichtes Gedränge in der Reifenwerkstatt. Gleich mehrere Biker probierten zusammen ihr Glück im abgesperrten Käfig und es ging bis zu fünft richtig zur Sache.

Andere versuchten alleine ihr Glück und ließen ihre Reifen so lange durchdrehen, bis sie qualmten und schließlich Feuer fingen. Das Publikum, hinter Plastikscheiben geschützt, war begeistert und applaudierte lautstark. Wer keinen Gehörschutz trug, bekam das Motorengeheul vermutlich die ganze Nacht nicht mehr aus den Ohren.

Reisen und testen: Ein Gruppe von Motorradfahren war aus Neu-Ulm angereist, um ihre Maschinen auf dem Leistungsprüfstand von Andreas Roth (Buggingen) zu testen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Etliche Motorradfahrer waren von weit angereist, um ihre Maschinen auf dem Leistungsprüfstand zu testen. Wieder andere Besucher kamen, um die „Rangers“ aus Wehr zu hören. Seid dem ersten Fest im Jahr 1994 sind sie mit dabei. Ihre Oldies und Klassiker der Rockmusik, wie der Ohrwurm Honky Tonk Woman, werden in Zukunft wohl schmerzlich vermisst werden auf dem Bergalinger Berg.

Hart und laut: Die Hard‘n‘Heavy Coverband „F.U.C.K“ heizte ihrer zahlreich erschienenen Fangemeinde mächtig ein. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Schon zum siebten Mal nahm die Hard‘n‘Heavy Coverband „F.U.C.K“ an der Burn-Out Party teil und heizte ihrer zahlreich erschienenen Fangemeinde kräftig ein. Spätesten beim Ramstein Hit „Gott weis ich will kein Engel sein“ tanzte das ganze Zelt mit.

Die Organisatoren wurden von vielen Helfen unterstützt. Alle arbeiten ehrenamtlich und bekommen als Dankeschön ein Jubiläums-T-Shirt, das sich sehr gut am Kiosk verkaufte, als Dankeschön. Zusätzlich wird es ein Helferessen in der Fischerhütte in Rüßwihl geben.

Erinnerung und Wehmut: Zur Erinnerung an die letzte Party wurden alle Teilnehmer gebeten, sich auf dem Unterbau für einen Stehtisch im Clubheim zu verewigen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der Vorsitzende der Motorradfreunde Hotzenwald, Christian Bartholome, danke den Feuerwehren, dem DRK, den Landfrauen, der Familie Müller für das Areal des alten Sportplatzes, aber auch den Landwirten, die das Gelände zum Parken und Zelten zu Verfügung gestellt hatten.