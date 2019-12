Rickenbach vor 4 Stunden

Das Betreute Wohnen besteht seit 20 Jahren und das wird in Rickenbach mit „Gründungsvater“ Georg Keller gefeiert

Das Betreute Wohnen feiert am 11. Dezember sein 20-jähriges Bestehen: Zwei Jahrzehnte ist es her, als die damals in der Region einzigartige Idee Wirklichkeit wurde und die ersten Senioren in das neue Haus am Dorfplatz in Rickenbach einzogen.