Rickenbach Darum wurden die Öffnungszeiten im Café "Zartbitter" reduziert

Caritas-Geschäftsführer Martin Riegraf erklärt die reduzierten Öffnungszeiten im Café "Zartbitter" in Rickenbach: Die Intention des Cafés sei die Integration von Menschen mit Handicap und diese braucht einfach mehr Zeit.

Rickenbach (akm) Irritation und Rätselraten herrschen im Hotzenwald wegen des Cafés "Zartbitter" in Rickenbach. Das im Oktober 2016 in Trägerschaft der Caritas Hochrhein wiedereröffnete Lokal wird von der Bevölkerung begeistert aufgenommen. Am Wochenende bekommt man hier ohne Vorbestellung oft keinen Platz mehr. Dennoch war das Haus zu Feiertagen häufig geschlossen, die Öffnungszeiten wurden reduziert, das Mittagsangebot fiel weg.

Am Anfang stand die Idee eines kleinen, feinen Cafés im Herzen der Gemeinde Rickenbach als Ort der Begegnung, erklärt Caritas-Geschäftsführer Martin Riegraf im Gespräch mit unserer Zeitung. Die logistischen Voraussetzungen für das Vorhaben seien bestens gewesen. Die Lokalität stand seit längerem leer, bot aber eine funktionstüchtige Ausrüstung. Auftrag der Caritas als Sozialverband sei aber nicht der Betrieb eines kommerziellen Cafés, sondern die Integration von Menschen mit Handicap in die Gesellschaft und den ersten Arbeitsmarkt, betont Riegraf. Schnell habe sich herausgestellt, dass die verfügbaren Kapazitäten bereits mit dem Vollbetrieb des Cafés mehr als ausgelastet seien.

Auch betriebswirtschaftlich habe sich der gewünschte Erfolg nicht eingestellt. Ein Grund laut Riegraf: Die gastronomischen Mitarbeiter werden als Arbeitnehmer der Caritas gemäß dem Tarif des Öffentlichen Dienstes bezahlt, der deutlich über dem in der Gastronomie üblichen Satz liegt. Zwischen Kosten und Einnahmen klafft daher eine Lücke.

Daraus hat die Caritas Konsequenzen gezogen und justierte nach einjährigem Testlauf nach. Riegraf: "Die Integration von Menschen mit Handicap, aktuell vier im Café-Team, bedarf Zeit. Damit dem Personal dafür Zeit zur Verfügung steht und vor allem die Personalkosten ein vertretbares Maß annehmen, wurden die Öffnungszeiten reduziert." Riegraf gesteht ein, dass nicht alle Korrekturen Anklang gefunden hätten im Startteam. Daher seien Stück für Stück neue Gesichter ins Café gekommen. Auch die Konditorin habe gewechselt.

Die Caritas versucht nun, für ihr Projekt mehr Unterstützung in der Gemeinde zu generieren, um den Fortbestand Treffpunkts garantieren zu können. Am Freitag lud sie vormittags und abends interessierte Bürger ins Café ein, um „über die gemachten Erfahrungen, den aktuellen Stand und unsere zukünftigen Planungen ins Gespräch zu kommen“.

Das Cafe

Das Café „Zartbitter“ hat Donnerstag und Freitag von 7 bis 12.30 Uhr, Samstag und Sonntag zusätzlich von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Gruppen ab zehn Personen können nach telefonischer Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten den Café-Service nutzen. Seit Januar finden abends regelmäßig Vorträge statt.